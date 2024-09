Somando só os pontos do segundo turno, Paysandu é vice-lanterna da Série B; veja quem mais pontuou

O Paysandu vive um momento ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão não vence há nove partidas e nesse período demitiu o técnico Hélio dos Anjos e viu times do Z-4 se aproximar, além de ter um dos piores desempenhos do returno do Brasileirão.

A equipe paraense já disputou seis partidas neste segundo turno da Série B do Brasileiro, mas o aproveitamento bicolor não é nada bom. Dos 18 pontos disputados no returno, o Paysandu conquistou apenas 3, provenientes de empares contra o Botafogo-SP, Coritiba-PR e Mirassol-SP, tendo um aproveitamento de 16.70% dos pontos. Analisando apenas a campanha do returno, o Paysandu seria o vice-lanterna, ficando à frente apenas do CRB-AL, que somou apenas um ponto nesse período e um aproveitamento de apenas 5.60%.

Outro fator importante neste levantamento, é que o Paysandu não venceu no returno. Além do cube paraense, o CRB-AL e a Ponte Preta-SP ainda não triunfaram no segundo turno da Série B. Fechando os clubes com os piores desempenhos na segunda etapa da competição nacional, estão o Brusque-SC com quatro pontos conquistados e 22.20%, mesma situação do Operário-PR.

O principal destaque do segundo turno é o Ituano-SP. O time do interior paulista é o clube que mais pontuou no returno. São 12 pontos conquistados, mesmo número do Vila Nova-GO e Avaí-SC. Em seguida está Guarani-SP, atual lanterna da Série B e próximo adversário do Paysandu. O Bugre conquistou 10 pontos nos últimos jogos e ocupa a 4ª posição neste segundo turno, à frente do Amazonas-AM, Nocorizontino-SP e Coritiba-PR, que fizeram 11 pontos no returno. Vale destacar que, com os pontos conquistados, o Ituano deixou a zona de rebaixamento e o Guarani se aproximou O clube de Campinas (SP) possui um jogo a menos e por isso possui um aproveitamento do primeiro clube fora do Z-4 que é o CRB, a diferença entre eles são apenas quatro pontos.

A próxima partida do Paysandu na Série B está marcada para o sábado (14), às 17h, na Curuzu, contra, em Belém, contra o Guarani-SP. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Veja os clubes que mais somaram pontos no returno da Série B

1 º - Ituano-SP – 12

2º - Vila Nova-GO – 12

3º - Avaí-SC – 12

4º - Guarani-SP – 10 (possui um jogo a menos e possui um aproveitamento maior)

5º - Amazonas-AM – 11

6º - Novorizontino-SP – 11

7º - Coritiba-PR – 11

8º Ceará-CE – 10

9º - Mirassol-SP – 10

10º - Botafogo-SP – 8 (possui um jogo a menos e possui um aproveitamento maior)

11º - Sport-PE – 9

12º - Santos-SP 9

13º - América-MG - 8

14º - Goiás-GO – 8

15º - Chapecoense-SC – 6

16º - Operário-PR – 4

17º - Brusque-SC – 4

18º - Ponte Preta-SP – 3

19º - Paysandu-SP 3

20º - CRB-AL - 1