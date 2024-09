Ex-executivo do Paysandu vai levar à justiça técnico Hélio dos Anjos, após entrevista polêmica

O técnico Hélio dos Anjos e o executivo Ari Barros não estão mais no Paysandu, mas a “guerra” continua fora do clube. O ex-executivo do Papão, Ari Barros, emitiu uma nota à imprensa, afirmando que vai processar o técnico Hélio dos Anjos, após polêmica entrevista do treinador, após a derrota do Paysandu para o Amazonas-AM, na Curuzu, na última quinta-feira (5).

Em nota, Ari Barros lamentou a postura de Hélio dos Anjos em sua entrevista e que a situação toda será tratada por seus advogados e que irão tomar todas as medidas cabíveis.

“Toda a lamentável conduta do Sr. Hélio dos Anjos, seja antes ou depois da minha saída do Paysandu, há um mês, será tratada, daqui por diante, pelos meus advogados, que estão autorizados a tomar todas as medidas judiciais cabíveis”, disse.

Ainda na nota, Ari Barros afirma que Hélio dos Anjos não respeita hierarquia e no clube e quem se autopromove é o técnico

“A verdade é que a arrogância não respeita as pessoas nem a hierarquia, que quem se autopromove é o Sr. Hélio dos Anjos e esse é o histórico dele, que atacou e tentou subverter as coisas, em vários clubes por onde passou, tentando ser maior que a instituição e de quem chamava de “amigo”. Não tenho inimigos, não quero ter e sempre defendi equilíbrio e justiça na distribuição dos bichos dos jogos, sendo as falas do Sr. Hélio dos Anjos uma tentativa de enganar pessoas do bem e voltar elas contra mim”, falou.

(Matéria em atualização)