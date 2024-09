Entrar com mulheres no hotel, agressão e processo; veja as polêmicas do novo executivo do Paysandu

O Paysandu acertou o retorno do executivo de futebol Felipe Albuquerque. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal com o presidente do clube, Maurício Ettinger. Felipe Albuquerque retorna ao Paysandu, após passagem marcada por polêmicas envolvendo mulheres, agressão a funcionário de hotel, além de áudio chamando funcionário do Paysandu de “burro e anta"

A diretoria do Paysandu “repatriou” o executivo Felipe Albuquerque, após saída do Papão na temporada de 2020. Albuquerque conquistou um Parazão pelo clube bicolor, mas não conseguiu o principal objetivo do clube que era o acesso naquele ano. Mas a temporada de Albuquerque foi de muitas polêmicas.

Hélio dos Anjos

O ex-treinador do Paysandu, que saiu do clube na semana passada, trabalhou com Felipe Albuquerque em 2019 e 2020. Os dois se estranharam nesse período, com Hélio acusando o executivo de ser um “mal exemplo” por situações ocorridas em um jogo, onde Felipe Albuquerque teria forçado a entrada de duas mulheres e um homem no hotel em que a delegação do Paysandu estava hospedada. O episódio foi confirmado posteriormente pelo clube.

Agressão

A situação criada por Felipe Albuquerque no hotel em que o Paysandu estava hospedado piorou. O executivo negou realizar o procedimento de preencher a ficha com o registro das pessoas no hotel, prática que faz parte do protocolo de segurança dos estabelecimentos. Foi então que insistiu para que as duas mulheres e mais um homem entrasse no hotel e desferiu um soco de Felipe Albuquerque. O funcionário do hotel teve lesão nos lábios e entrou com um processo contra o executivo e também contra o Paysandu.

Chamou um funcionário de “burro”

Um áudio de Felipe Albuquerque vazou e nele o executivo falou das dificuldades em contratar jogadores para montar o elenco. Ele conversava com uma pessoa chamada Wilson e chamou o seu supervisor de “Anta, burro igual uma porta”.

Reclamou de Belém e da culinária paraense

“Vai brasileiro para lá [para Belém] e quantos atletas não me relataram que chegaram no começo do ano e pensaram em ir embora, que chegaram em uma cidade feia, suja, com a culinária específica e que pensaram em ir embora. Fico pensando ‘imagina um estrangeiro?’ Queria te ouvir com relação a isso”

O executivo Felipe Albuquerque esteve no Paysandu nas temporadas 2019, 2020 e início de 2021. Ganhou um Campeonato Paraense (2020) e deixou o clube após não ter conquistado o acesso à Série B.