Márcio Fernandes comandava o Vila Nova quando sofreu goleada do Paysandu na Copa Verde; relembre

O Paysandu anunciou nesta segunda-feira (09/9), a contratação do técnico Márcio Fernandes para o restante da temporada com o time. O treinador retorna ao Papão um ano e meio após deixar o time, com a missão de reverter o cenário abaixo do esperado que o clube vive na Série B. No entanto, antes de voltar ao comando do Paysandu, Fernandes teve um reencontro “amargo” com o time bicolor no início do ano.

Em maio o Papão disputava o título da Copa Verde com o Vila Nova-GO, então comandado por Márcio Fernandes. Na partida de ida da final, no Estádio da Curuzu, em Belém, a equipe bicolor não deu chances para o rival goiano e, em uma atuação extraordinária, goleou o Vila Nova por 6 a 0.

Com o resultado, Fernandes não resistiu no cargo e foi demitido do Vila Nova logo em seguida, sem chances de comandar o time na decisão da Copa Verde, e pelo restante da Série B, que já estava em disputa na época.

Agora, o técnico retorna ao Paysandu com a missão de reestruturar a equipe pelo restante da Série B, e conquistar vitórias, afastando assim o time da zona de rebaixamento. A partida de estreia da equipe alviceleste sob comando de Fernandes será em casa, no Estádio da Curuzu, no próximo sábado (14/9), contra o Guarani, às 17h.