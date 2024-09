Paysandu apresentará Márcio Fernandes oficialmente nesta terça-feira (10/9); saiba mais

O Paysandu anunciou, nesta segunda-feira (09/9), a contratação do técnico Márcio Fernandes para dar seguimento a temporada 2024. A apresentação oficial do novo treinador está marcada para esta terça-feira (10/9), às 14h, quando o novo comandante do “barco bicolor” deve dar todos os detalhes sobre seu retorno e expectativas para a sequência da Série B do Brasileirão,

Na sequência da apresentação, o treinador deve comandar o primeiro trabalho com o grupo, no CT Raul Aguilera. Fernandes retorna ao Papão mais de um ano após deixar o clube, em busca de reverter o cenário desfavorável da equipe bicolor na Série B. Atualmente, o Paysandu está há nove jogos sem vencer, e a apenas dois pontos de distância do CRB, primeiro time na zona de rebaixamento.

VEJA MAIS

Na primeira passagem pelo Paysandu nas temporadas 2022/2023, foram 66 jogos, 34 vitórias, 16 empates e 16 derrotas, além do título invicto na Copa Verde. Ele deixou o Bicola após cair na semifinal do Parazão e alguns resultados não tão convincentes.

A estreia do treinador de volta ao comando do Papão será contra o Guarani–SP, pela 26ª rodada da Segundona, no sábado (14), no Estádio da Curuzu. Além do treinador, o auxiliar-técnico Márcio Fernandes Júnior, o Marcinho, retorna ao time.