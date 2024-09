Sexta-feira 13: Confira lances 'horripilantes' protagonizados em jogos da dupla Re-Pa

A sexta-feira 13 é um dia marcado por superstição, lendas de terror e azar. Para muitas pessoas, esta data é símbolo de má sorte e de eventos aterrorizantes. E no futebol paraense, muitos torcedores já viveram verdadeiros filmes de terror com lances horripilantes em jogos das suas equipes.

Em 2019, por exemplo, a torcida bicolor deve ter tido pesadelos após perder o título da Copa Verde para o Cuiabá. Na ocasião, no estádio Mangueirão, a decisão estava nos pênaltis e com as equipes empatadas por 4 a 4. O Paysandu tinha a última cobrança e poderia sagrar-se campeão.

No entanto, o volante Caique Oliveira protagonizou um dos pênaltis mais bizarros do futebol paraense. Na cobrança, o jogador bicolor caminhou lentamente até a bola e a chutou para o gol, contudo, o chute não foi bem finalizado e a redonda foi para fora.

Veja o momento do pênalti

Na sequência, o Cuiabá teve a sua chance e converteu, garantindo o título da competição.

Além deste lance, o futebol paraense já viveu outros momentos engraçados e terríveis para alguns torcedores, desde "cachorro de zagueiro" a "gol fantasma".

O Núcleo de Esportes de OLiberal.com separou alguns desses momentos. Confira:

Frango do Vinicius - Remo x Paysandu (2022)

"O melhor cruzamento do mundo" - Potita

"Gol fantasma" - Thiago Coelho - Paysandu x Figueirense

"Cachorro de zagueiro"- Remo x Paysandu (2014)