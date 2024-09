Clube do Remo será julgado no STJD nesta sexta-feira (13/9) por confusão em jogo da Série C

O Clube do Remo será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (13/9), por conta dos atos envolvendo torcedores organizados do clube no jogo contra o ABC-RN, na cidade de Natal (RN), ainda na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O julgamento inicia a partir das 10h, e o Leão pode ser punido por conta dos incidentes no jogo.

A caso será julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, após ter tido a sessão adiada duas vezes e, além do Remo, o ABC também é réu no processo e pode sofrer punições parecidas.

No julgamento, o Remo responderá pelos artigos 191 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode ser punido com multas que podem chegar até R$ 200 mil, além de perda de mandos de campo, de 1 a 10 jogos. A última punição é a ser evitada pela equipe jurídico do Remo. Em disputa no quadrangular de acesso da Série C, o time conta com o apoio da torcida nos jogos em casa, o que tem sido uma força extra para o elenco.

Para o ABC a punição poderá valer para as competições nacionais de 2025, já que a equipe potiguar não irá jogar mais oficialmente em 2024, pois foi eliminada na primeira fase da Série C.

O caso

A confusão ocorreu ainda na primeira fase da Terceirona, o dia 24 de junho, na partida entre Remo e ABC válida pela 10ª rodada. Com mando da equipe potiguar, o jogo rolou no Estádio do Frasqueirão, em Natal, e aos 33 minutos do segundo tempo, um torcedor do Remo pulou o alambrado e tentou puxar uma faixa da torcida do ABC.

Com isso, torcedores do ABC também invadiram o gramado e partiram para briga com torcedores do Remo. A partida ficou parada por mais de 12 minutos e a confusão teve fim com a ajuda de policiais e seguranças. Do lado de fora do Estádio houve mais confusão entre as torcidas. Toda a situação foi registrada pelo árbitro na súmula do jogo, o que resultou no processo contra os dois clubes.

O próximo jogo do Remo será contra o Volta Redonda-RJ, no próximo domingo (15/9), às 18h30, no Mangueirão, ou seja, com mando do Leão Azul. Caso o Remo seja punido, o mando de campo na partida contra a equipe carioca pode não ser afetada, já que o clube já vendeu ingressos para a torcida.