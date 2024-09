Após sentir dores na coxa, Sávio passa por exames e pode desfalcar time contra o Volta Redonda

O Remo pode ter uma baixa importante entre os titulares para a próxima partida contra o Volta Redonda-RJ, válida pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série C. O lateral Sávio virou dúvida para o jogo após deixar o duelo contra o São Bernardo com dores na coxa.

Segundo informações do colunista de OLiberal Carlos Ferreira, o jogador está em avaliação no Departamento Médico do Remo. O defensor já teria realizado exames e os resultados iniciais teriam indicado que a lesão não é grave.

Conforme o jornalista é possível que o atleta consiga ser recuperar e esteja bem fisicamente para a partida contra o Voltaço. Sávio tem sido um jogador de confiança de Rodrigo Santana e conquistou a sua vaga de titular na zaga azulina após começar jogando como lateral-esquerdo. Contudo, caso seja necessário, Bruno Bispo segue trabalhando e é uma opção.

O Núcleo de Esportes de OLiberal entrou em contato com assessoria do clube para mais informações sobre o quadro do jogador e aguarda retorno.

Cenário

A partida entre o Remo e o Volta Redonda ocorre no próximo domingo (15), às 18h30, no Mangueirão. O duelo é uma briga direta pela liderança do Grupo B. Ambas as equipes estão empatadas com quatro pontos. O time carioca leva vantagem pelo saldo de gols e é líder da chave.

Com isso, uma vitória do Leão Azul colocará a equipe na liderança e ainda o deixará mais confortável na briga pelo acesso. Para isso, o clube azulino espera contar com a ajuda dos torcedores, que prometem lotar o estádio.

De acordo com a última parcial da venda de ingressos divulga pela equipe, mais de 25 mil bilhetes já foram vendidos. A expectativa é de um público parecido e até maior do que da partida contra o Botafogo-PB, na abertura do quadrangular.