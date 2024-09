Combinação de resultados aproxima Paysandu da zona de rebaixamento na Série B; entenda

O Paysandu já não tem vivido bons momentos na Série B do Campeonato Brasileiro, e “viu” sua situação se complicar após a partida entre CRB-AL e Sport-PE na última quarta-feira (11/9). Agora, o Papão precisa de uma combinação de resultados para poder se afastar da temida zona de rebaixamento da competição.

Para se afastar do Z4, o Paysandu precisa garantir os três pontos da 26ª rodada, vencendo o Guarani na partida que será na casa da equipe bicolor, o Estádio da Curuzu, no próximo sábado (14/9). Além do fator do mando ser positivo para o time, a estreia do novo técnico bicolor, Márcio Fernandes, pode também ajudar a dar uma “guinada” na campanha alviceleste.

VEJA MAIS

No entanto, em caso de empate ou derrota, o Papão precisará torcer por pelo menos um tropeço de CRB-AL, Ituano-SP e Chapecoense-SC nas partidas da rodada, para assim garantir que continuará fora do Z4. Atualmente, o Paysandu ocupa a 15ª posição da tabela da Série B, com 27 pontos, apenas um a mais que o CRB, que tem 26 pontos, e dois a mais que Ituano e Chapecoense, já que ambos possuem 25 pontos.

A bola entre Paysandu e Guarani rola a partir das 17h na Curuzu, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.