Paysandu tem pior sequência sem vitórias em sete anos; relembre a última

O Paysandu não tem vivido momentos agradáveis na Série B do Campeonato Brasileiro e está há nove jogos sem vencer uma partida, contabilizando apenas empates e derrotas. No entanto, esta não é a primeira vez que o Papão vive um jejum tão grande de vitórias na Segundona.

Em 2017, há sete anos, o clube alviceleste também disputava a Série B e passou nove jogos sem vencer na competição, cenário bem parecido com o de 2024. O “jejum” da época iniciou com uma derrota do Paysandu para o ABC-RN, e se estendeu por nove partidas, entre empates e derrotas, encerrando somente mais de um mês depois, quando o Papão venceu o Vila Nova-GO, ainda na 14ª rodada da disputa, o que rendeu um tempo a mais para o time se recuperar.

Na Série B daquele ano o Paysandu não foi rebaixado e terminou o campeonato na 11ª colocação da tabela, com 48 pontos. No entanto, no ano seguinte, em 2018, mesmo sem um jejum tão grande sem vitórias, a equipe bicolor não conseguiu manter o desempenho e foi rebaixada para a Série C do ano seguinte.

Mudança

Com a mudança na comissão técnica e a chegada do treinador Márcio Fernandes, a expectativa é que a equipe reverta o cenário ruim e se afaste da zona de rebaixamento da Série B deste ano. Atualmente, o Papão está na 15ª colocação na tabela, com 27 pontos, apenas dois a mais que o Ituano, primeiro time no Z4.

A partida de estreia do Paysandu sob comando de Márcio Fernandes é no próximo sábado (14/9), contra o Guarani, às 17h, no Estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.

Confira a sequência de jogos sem vitória do Papão na Série B em 2017:

06.06.2017 - ABC-RN 2 x 1 Paysandu

09.06.2017 - Paysandu 0 x 1 Goiás-GO

13.06.2017 - Guarani-SP 2 x 0 Paysandu

17.06.2017 - Paysandu 0 x 0 Juventude-RS

20.06.2017 - Paysandu 0 x 0 Boa Esporte-MG

23.06.2017 - CRB-AL 2 x 1 Paysandu

30.06.2017 - Paysandu 1 x 1 Luverdense-MT

04.07.2017 - Paysandu 1 x 2 Londrina-PR

11.07.2017 - Criciúma-SC 1 x 1 Paysandu