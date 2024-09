Artilheiro do Paysandu em 2024, Nicolas vive sua maior “seca” de gols na temporada; veja números

O Paysandu conseguiu quebrar o jejum de nove partidas sem vitórias no último sábado (14), ao vencer o Guarani-SP, por 2 a 1, na Curuzu e respirou um pouco mais aliviado na Série B. O atacante Nicolas mais uma vez foi titular na equipe bicolor, mas deixou novamente o campo sem marcar gols e aumentou o seu jejum sem balançar as redes pelo Papão na temporada.

Artilheiro do clube na temporada com 20 gols, Nicolas chegou à marca de sete jogos sem marcar um gol com a camisa do Paysandu, superando os seis jogos da outra sequência ruim que teve no clube. O último jogo que Nicolas comemorou um gol foi na vitória contra o Ceará-CE, por 2 a 1, na Curuzu, no dia 12 de julho. Lá se vão dois meses...

Neste ano, Nicolas já ficou um período grande sem balançar as redes adversárias. Foram seis jogos sem gols, todos eles também na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador esteve em campo nesta temporada em 42 oportunidades, todas elas como titular, mas vem recebendo críticas de uma parte da torcida, que vem reclamando muito do atleta em campo, em especial após o tento do Guarani ser marcado em uma falha de marcação sua.

Nicolas é o principal goleador do Paysandu na temporada (Igor Mota / O Liberal)

No último jogo, diante do Guarani, na Curuzu, Nicolas foi substituído na segunda etapa e saiu de campo com sentimentos divididos do torcedor. Parte da Fiel aplaudiu o jogador na saída do gramado e a outra parte vaiou o atleta, que respondeu beijando o escudo bicolor e dizendo “Eu amo esse clube”.

HISTÓRIA

O atacante gaúcho chegou o Paysandu na temporada 2019 e ficou no clube até metade de 2021, quando saiu para jogar no Goiás-GO. Atuou na Série A pelo Esmeraldino e em seguida defendeu o Ceará-CE.

Nicolas retornou ao Paysandu neste ano e sendo uma das principais contratações do clube para a disputa da Série B. Juntando todas as temporadas, Nicolas marcou 57 gols pelo Papão e conquistou os três títulos do Parazão e uma Copa Verde.