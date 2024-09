Se não vencer o América-MG, Paysandu pode terminar rodada da Série B no Z-4; veja cenário

Sob um novo comando técnico, o Paysandu tenta reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, no último sábado (14), o time bicolor conseguiu vencer o Guarani–SP após nove jogos sem vitórias. No entanto, a situação do Bicola ainda é preocupante. A equipe corre o risco de entrar na zona de rebaixamento ao final da 27ª rodada.

Após a vitória, o Papão chegou a 30 pontos e, com o tropeço da Porte Preta-SP diante do Ituano-SP, o time de Márcio Fernandes deixou a 15ª colocação e subiu para a 14ª posição na tabela. Contudo, o clube ainda está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

Logo atrás do Paysandu está a Macaca, com 29 pontos. O Ituano e a Chapecoense - primeiro no Z-4 - estão com 28 cada. Assim, na próxima rodada, caso o Bicola não vença o América-MG fora de casa, o time vai depender dos resultados dos três times para não entrar na zona da degola.

O time bicolor terá que torcer para que pelo menos uma das equipes não vença na rodada. Caso as três conquistem a vitória, o Papão vai cair para a 17ª colocação. A Ponte Preta pode chegar a 32 pontos, já o Galo de Itu e o Furacão podem atingir 31 na classificação, o que iria superar os 30 do Paysandu.

Um possível empate com o Coelho também não daria tranquilidade. O clube bicolor chegaria a 31 pontos, no entanto, seguiria ameaçado pelos rivais pelo critério de desempate. Chapecoense, por exemplo, pode ultrapassar a equipe no número de vitórias e o Ituano já tem mais triunfos que o Papão no campeonato, assim como a Macaca.

Classificação fornecida por Sofascore

Um fator positivo é que a Chapecoense, Ituano e Ponte Preta também jogam fora de casa e têm mais chances de tropeçarem ou empatarem.

Na 27ª rodada, o Galo de Itu encara o Avaí-SC nesta terça-feira (17), no estádio Ressacada, em Florianópolis, às 21h. O Furacão do Oeste visita o Vila Nova-GO nesta quarta (18). O jogo está marcado para às 19h30, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Já a Ponte encara o CRB-AL em Maceió, na quinta-feira (19), às 19h30.

O Paysandu entra em campo para jogar contra o América-MG nesta quarta-feira (18). A partida está marcada para às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.