Paysandu se pronuncia sobre briga de torcidas organizadas e diz que presta apoio às autoridades

Após briga entre torcidas organizadas do Paysandu e Sport-PE, ocorrida no início da tarde desta segunda-feira (23), no bairro do Marco, em Belém, o clube paraense se manifestou através de nota em seu site oficial. O Paysandu informou que acompanha os fatos e pede paz aos torcedores durante a partida entre Papão x Sport, hoje, às 18h30, na Curuzu, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Uma briga generalizada tomou conta da Avenida Almirante Barroso, além das Travessas Antônio Baena, Mercês e Chaco. Membros das torcidas organizadas do Paysandu e do Sport entraram em confronto e a sede de uma torcida organizada do Remo, que dão apoio aos torcedores do Sport, foi alvo de bombas, pedras, fogos e pedaços de paus.

Em nota, o Paysandu disse que presta total apoio às autoridades e ressalta que estádios de futebol são para lazer e não para violência. Confira a nota na íntegra:

“O Paysandu Sport Club, por meio da Diretoria de Segurança, informa que acompanha os fatos que ocorreram no início da tarde desta segunda-feira (23), na avenida Almirante Barroso, em Belém, e que presta total apoio às autoridades.

O clube ressalta que as praças esportivas e seus entornos são ambientes de lazer que devem acolher todos os públicos, nos quais devem prevalecer a paz e a harmonia, sem espaço para quaisquer episódios de desordem.

Por fim, o Paysandu ressalta e estende à sua imensa e apayxonada torcida o pedido de paz, para que a partida da noite de hoje ocorra sem transtornos dentro ou fora do Estádio Banpará Curuzu."