Rival do Paysandu, CRB de Hélio dos Anjos pode ultrapassar equipe bicolor na tabela; entenda

O Paysandu ainda está andando na “corda bamba” na Série B do Campeonato Brasileiro e, por conta disto, resultados dos rivais da equipe bicolor podem atrapalhar o objetivo de se manter na Segundona. Um dos que podem atrapalhar é o CRB-AL, time do ex-técnico bicolor Hélio dos Anjos, que joga nesta segunda-feira (14/10), às 21h.

A equipe alagoana é a 17ª colocada na tabela (e primeira na zona de rebaixamento), com 33 pontos, e caso vença o Guarani nesta noite por mais de dois gols de diferença, em partida pela 31ª rodada da competição, o CRB ultrapassa o Papão, já que chegaria aos mesmos 36 pontos da equipe bicolor e ficaria com um saldo de gols maior.

Atualmente, o Paysandu ocupa a 13ª posição da tabela, com 36 pontos, três de vantagem sobre o rival alagoano. Para se livrar do rebaixamento, o Papão precisa chegar aos 45 pontos, e ainda tem sete jogos pela frente para tentar alcançar o feito, podendo empatar três, e vencer dois; ou vencer três. Caso perca mais de dois jogos, a equipe bicolor se afasta das chances de continuar na Segundona, e pode depender dos resultados dos rivais.

O próximo desafio da equipe bicolor é no próximo domingo (20/10), contra o Operário, fora de casa, a partir das 11h. A partida, válida pela 32ª rodada da Série B, terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.