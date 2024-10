Após longo intervalo no calendário, Paysandu parte para maratona de três jogos em seis dias

Depois de curtir um merecido intervalo de 11 dias entre os jogos na Série B, o Paysandu começa a semana planejando o retorno aos gramados, agora contra o Operário-PR, no próximo domingo. Este será o primeiro de três jogos seguidos, contrastando com o longo intervalo da última rodada. Depois de passar 11 dias entre uma partida e outra, o Papão terá três jogos em seis dias, começando no próximo domingo (20/10), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Paraná.

No retorno aos treinos após a folga do Círio, o elenco bicolor participou de um trabalho no gramado da Curuzu. O goleiro Matheus Nogueira conversou com a imprensa sobre o panorama do grupo e destacou que o time está pronto para a empreitada, graças às energias renovadas pelo Círio de Nazaré, realizado no último final de semana em Belém. O arqueiro aproveitou para fazer o seu ritual de agradecimento à padroeira dos paraenses.

"Eu sou um cara que costuma agradecer sempre, independente da situação. Nada acontece por acaso. Ano passado quando o Paysandu subiu a santa estava passando aqui na frente. Eu sempre agradeço, fico feliz com a minha volta. Tenho convicção de que temos muito a conquistar", garante. Nogueira retornou à titularidade na trave bicolor, mas vem alternando desde o início da temporada com Diogo Silva. Até aqui, o defensor disputou 12 partidas na Série B e levou 11 gols. Segundo ele, o longo intervalo entre o último e o próximo jogo foi benéfico para o elenco.

"Isso dá confiança para que o Márcio possa fazer todas as modificações, trabalhar o que ele tem em mente. Quando você tem uma vitória, nos impondo em campo, isso dá tranquilidade para o grupo pensar jogo após jogo e o Márcio pensar na melhor estratégia. É até um pouco estranho. A gente gosta de jogar, de sentir a adrenalina, mas é importante descansar, recarregar as baterias para uma nova sequência agitada depois do Operário. Então precisamos desse tempo livre para treinar e recuperar bem", observa. Depois da partida contra o Operário, no próximo domingo (20), o Paysandu joga no dia 23, contra o Coritiba, em Belém, e no dia 26, em Fortaleza, contra o Ceará.