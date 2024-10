Ruan Ribeiro se diz pronto para ajudar o Paysandu contra o Operário: 'Estou me sentindo bem'

O centroavante Ruan Ribeiro parece ter caído no gosto do técnico Márcio Fernandes. O comandante vem utilizando o avançado nos últimos dois jogos e as investidas deram certo. Contra o CRB, o jogador serviu Borasi, que marcou um dos gols do time. A boa atuação se repetiu contra a Chapecoense, no qual ele entrou no segundo tempo e também foi peça decisiva na vitória. No próximo domingo 20), o jogador espera repetir o desempenho e ajudar o Paysandu a se distanciar da zona de rebaixamento da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O jogador participou do trabalho com bola na tarde desta terça-feira, no CT Raul Aguilera. Contra o Operário, o Paysandu não terá a presença de Nicolas, expulso no último jogo. Com isso, o jogador ganha uma oportunidade a mais entre os titulares, mas não concorda com a ideia de "se firmar no time".

"Acredito que não tem a ver com se firmar, até porque não cabe a mim decidir isso. Mas acredito que, como sempre, eu vou dar o melhor de mim dentro de campo ou deixar o melhor de mim para ajudar a equipe a sair dessa situação. Vou dar sempre o melhor de mim dentro de campo e deixar essa decisão de se firmar na equipe e nas mãos do professor", diz ele, que já foi testado pelas laterais, mas admite que prefere atuar como camisa 9, ou atacante de área.

VEJA MAIS



"Cara, eu fiz minha base toda no Palmeiras jogando como centroavante. Às vezes jogando como segundo atacante, como já joguei aqui também como segundo atacante, mas prefiro mesmo jogar como centroavante. Eu acho que as minhas características ali me ajudam bastante". Ruan veio emprestado do Verdão, onde atuou ao lado de Endrick e Estevão, as duas jóias reveladas pelo clube paulista, chegando a ser artilheiro da Copa São Paulo. Acabou perdendo espaço e veio parar no Paysandu por empréstimo, onde ele garante estar muito feliz.

"Estou me sentindo bem, tive infelizmente uma lesão aí, mas consegui recuperar tempo para estar pronto para esses dois jogos passados, para esse também estou me sentindo muito bem, estou me sentindo confiante, fiz uns dois últimos jogos, entrei bem nos jogos, consegui ajudar a equipe, infelizmente no primeiro a gente sofreu uma virada ali, mas já nesse último jogo eu consegui contribuir também, entrando bem, dando ali uma boa ofensividade para o ataque ali. Me sinto preparado para o próximo jogo", finalizou.

Hoje, o Paysandu é o 13º na tábua classificatória, com 36 pontos, e não pode subir de posição em caso de vitória porque o time acima, o Goiás, tem 41, mas ajuda a se distanciar do Z4.