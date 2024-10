Série B: excesso de cartões vermelhos tem tirado pontos importantes do Paysandu

Faltando sete rodadas para o fim da Série B, o Paysandu continua perseguindo os nove pontos que podem lhe garantir por mais um ano na Série B de 2025. Mas a tarefa não tem sido tão simples assim, dada a quantidade de cartões vermelhos que o time vem tomando. De acordo com as estatísticas do site Sofascore, é do Papão a liderança no ranking de times com maior número de cartões vermelhos. Em muitos casos, os cartões ocorreram ainda no primeiro tempo e prejudicaram em vários jogos.

Jogar com um homem a menos pode parecer normal, mas devido ao tamanho do gramado de jogo, se torna muito cansativo, forçando o time desfalcado a assumir riscos, fato que vem atormentando o Paysandu desde a segunda rodada da Série B. Dos nove cartões vermelhos, oito foram aplicados durante o jogo e um, de Val Soares, contra o Goiás, enquanto o jogador estava no banco de reservas.

Os jogadores de defesa do Paysandu têm sido os mais punidos com cartões vermelhos, mas o setor ofensivo também sofreu com expulsões. Na última rodada, contra a Chapecoense, o atacante Nicolas foi expulso após cometer uma falta. A equipe já havia enfrentado a mesma situação na 21ª rodada, quando Wanderson recebeu o cartão vermelho diante do Botafogo-SP, marcando a terceira vez na temporada em que o clube teve jogadores expulsos em duas partidas consecutivas.

No jogo anterior, contra o Santos, o zagueiro Netinho também foi expulso. Expulsões em sequência ocorreram nas rodadas 2 e 3, e 5 e 6. Em apenas uma dessas ocasiões o Paysandu saiu vitorioso, justamente no último confronto, na Curuzu. Nos demais jogos, o time somou quatro empates e duas derrotas, resultados que poderiam ter sido diferentes se a equipe não tivesse perdido jogadores durante as partidas.

No próximo domingo, o Paysandu enfrenta o Operário-PR sem o atacante Nicolas, artilheiro da equipe na temporada, o que obrigará o técnico Márcio Fernandes a buscar alternativas para o setor ofensivo.

Jogos com cartões vermelhos aplicados ao Paysandu

2ª rodada - Paysandu 1 x 1 Botafogo-SP - Bryan Borges

3ª rodada - Paysandu 0 x 0 Avaí - Quintana

5ª rodada - Paysandu 1 x 1 Goiás - Edilson e Val Soares (No banco)

e (No banco) 6ª rodada - Amazonas 1 x 1 Paysandu - Crystopher

17ª rodada - Brusque 1 x 0 Paysandu - Lucas Maia

20ª rodada - Paysandu 0 x 3 Santos - Netinho

21ª rodada - Boptafogo-SP 1 x 1 Paysandu - Wanderson

31ª rodada - Paysandu 2 x 0 Chapecoense - Nicolas