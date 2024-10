Raio-X: próximo adversário do Paysandu, Operário tem ataque ruim mas compensa na defesa

O Paysandu está entre altos e baixos na Série B do Campeonato Brasileiro, e tem sete rodadas pela frente para garantir que vai permanecer na Segundona no próximo ano. Um ponto positivo podem ser os números do próximo rival bicolor, o Operário-PR, que tem um ataque ruim e um desempenho mediano como mandante, no entanto, compensa na defesa.

De acordo com números analisados pela equipe de esportes de O Liberal no portal de dados Sofascore, o Operário tem o segundo pior ataque da Segundona, com somente 25 gols marcados em 30 partidas. No entanto, mesmo com o número ruim, o time ocupa a 9ª posição na tabela, com 43 pontos, e o segredo para a boa classificação pode estar na zaga do time.

Isso porque, o Operário divide o título de melhor defesa da Série B com Avaí e Mirassol, com somente 24 gols sofridos, tendo ficado 15 jogos sem sofrer gols, praticamente metade da competição. Apesar do desempenho mediano como mandante, com oito vitórias, quatro empates e três derrotas, a zaga do time pode dificultar a vida do Paysandu, que precisa de vitórias para tentar permanecer na Segundona.

Situação do Papão

Atualmente, o Paysandu está 13ª colocação da tabela, com 36 pontos. Para se livrar do rebaixamento, o clube precisa chegar aos 45 pontos, e ainda tem sete rodadas pela frente para tentar alcançar o feito, podendo empatar três jogos, e vencer dois; ou vencer três. Caso perca mais de dois jogos, a equipe bicolor se afasta das chances de continuar na Segundona, e pode depender dos resultados dos rivais.

Paysandu e Operário-PR se enfrentam no domingo (20/10), a partir das 11h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.