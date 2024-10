Edinho é submetido a procedimento cirúrgico e desfalca o Paysandu pelo restante da temporada

O Paysandu divulgou um comunicado através de sua assessoria de imprensa, informando que o atacante Edinho foi submetido, na tarde desta terça-feira (15), a um procedimento cirúrgico para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A operação foi realizada em um hospital particular da capital paraense e ocorreu dentro da normalidade prevista pela equipe médica.

O atacante, que foi operado pelos médicos do clube, Edilson Andrade e Victor Ramos, iniciará os exercícios de fisioterapia já nesta quarta-feira (16). Ainda conforme a assessoria do clube, ele deve ter um tempo mínimo de recuperação na casa dos seis meses. Ou seja, Edinho só retornará aos gramados por volta de abril do ano que vem.

Edinho teve bom aproveitamento na temporada, começou como titular em algumas partidas, mas foi perdendo espaço e se tornou opção para atuar pelos lados. A última vez que o jogador esteve em campo foi no dia 24 de julho, pela 17ª rodada, contra o Brusque. Desde então ele vem trabalhando para resolver o problema no joelho. Edinho chegou ainda a ser relacionado para alguns jogos, o último deles contra o Ituano, pela 29ª rodada, mas saiu do time e passou a focar no tratamento médico.