Paysandu intensifica preparação para enfrentar o Operário-PR em jogo decisivo pela Série B

Com a luta pela permanência na Série B entrando em sua reta final, o Paysandu se prepara para um dos desafios mais importantes da temporada. Ocupando a 13ª colocação com 36 pontos, o time paraense precisa de três vitórias para garantir sua permanência na competição e evitar o temido rebaixamento. A próxima batalha acontece neste domingo (20), às 11h, contra o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Com o adversário na 9ª posição, com 43 pontos, o confronto promete ser acirrado.

O zagueiro Lucas Maia, uma das vozes mais experientes do elenco, reconhece a importância do momento e a pressão que recai sobre o time nas próximas rodadas. "Eu acho que é o momento mais importante no campeonato. É o mais importante do ano", afirma. Apesar dos altos e baixos da temporada, Maia acredita que o grupo ainda tem a chance de construir uma trajetória de sucesso na competição. "Nosso objetivo é deixar o Paysandu na Série B e, aí sim, com o planejamento para o próximo campeonato, as coisas serão diferentes."

A preparação para o duelo continua intensa. O time vem focando em ajustes técnicos e táticos sob o comando de Márcio Fernandes, ciente de que qualquer deslize pode custar caro nesta fase final. Além do jogo de domingo, o Paysandu ainda enfrentará o Coritiba e o Ceará nos dias 23 e 26 de outubro, respectivamente, em confrontos que também serão decisivos para o futuro na Segundona.

Lucas Maia destacou que, apesar dos desafios logísticos enfrentados pelo clube em viagens longas, a equipe está mentalmente preparada para superar as adversidades. "Não é desculpa, mas isso prejudica um pouco, porque quando saímos de Belém, temos que fazer escala em outro lugar. Para as equipes do centro do país é mais fácil. No entanto, a gente sabe disso, do que iríamos enfrentar", comentou.

O defensor também lembrou dos pontos desperdiçados dentro de casa, que complicaram a situação do Paysandu na tabela, mas reforçou a confiança no elenco para buscar os resultados necessários nas últimas partidas. "Agora são sete jogos e temos que decidir o nosso destino. Depois desses últimos jogos, vi um espírito diferente. Agora está caindo a ficha no que estamos disputando", destacou Lucas Maia, ressaltando que a equipe tem total consciência da necessidade de conquistar três vitórias para se manter na Série B.