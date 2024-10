Edílson alerta para desperdícios de chances contra o Operário: 'O Paysandu não pode perder gols'

O Paysandu enfrenta neste domingo, às 16h, o Operário-PR no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, precisando de uma vitória para seguir firme na luta contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na 13ª colocação, com 36 pontos, o time paraense busca se distanciar do Z4. Faltando três jogos para o fim da competição, o clube precisa de, pelo menos, três vitórias para alcançar a pontuação de segurança, em torno de 45 pontos, e garantir a permanência.

A equipe bicolor vem de uma semana intensa de preparação, focando em corrigir os erros que custaram pontos importantes nas últimas rodadas, conforme frisa o lateral-direito Edílson. "Chegamos num momento crucial da competição, uma reta onde tudo se decide. Esperamos com muita fé que os nossos objetivos sejam conquistados", comentou Edílson, destacando o clima de decisão que tomou conta do grupo.

O Operário-PR é o 8ª colocação, com 46 pontos, e também tem seus próprios objetivos, ainda sonhando com o acesso. O Paysandu, por sua vez, encara o duelo como uma verdadeira final. "O Operário é um time aguerrido, vão para cima. Ontem assisti o jogo deles contra o Sport, mas agora vão enfrentar outro time forte, que é o Paysandu", afirmou o lateral.

Nas últimas partidas, o Paysandu sofreu com a falta de finalizações, desperdiçando chances que poderiam ter evitado resultados negativos, principalmente em casa. Para o lateral, o aprendizado veio com os tropeços. "Por diversos jogos nós sofremos. Tivemos posse de bola, volume de jogo, mas não conseguimos matar, aí levamos gol. Enfim, fica o aprendizado e o Paysandu não pode perder gols", refletiu o jogador.

Além do duelo contra o Operário, o Paysandu ainda terá dois desafios pela frente: Coritiba e Ceará, ambos no final de outubro. No entanto, Edílson prefere focar em cada jogo separadamente. "São finais e, ao meu ver, a gente tem que olhar o jogo individualmente, não pensar muito nos outros. Nosso grupo tem jogadores experientes e um técnico capacitado. Então, com muito empenho, vamos conseguir isso", concluiu o atleta. O duelo começa a partir das 11 horas da manhã.