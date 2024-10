Em meio à eleição e luta contra o rebaixamento, Paysandu busca renovação com volante para 2025

O Paysandu luta contra o rebaixamento na Série B, mas já pensa na próxima temporada. A diretoria alviceleste não confirma, mas o clube já busca a renovação do meio-campista João Vieira, de 26 anos. O jogador está na sua terceira temporada no Papão e é um dos atletas mais regulares. A informação é do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

O clube alviceleste já definiu que a permanência de João Vieira é uma prioridade para a temporada 2025, porém, o Paysandu passa por um processo eleitoral neste final de temporada e ainda não tem a garantia de permanecer na Série B. E pelo fato de não ter uma garantia financeira para o próximo ano, é que ainda não ocorreu um acerto com o jogador por mais uma ou mais temporadas.

Principal nome

João Vieira é um dos destaques do time ao longo dos três anos de Paysandu. Natural de Pato Branco (PR), o jogador chegou ao Papão em 2022, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu o sonhado acesso. Mas neste mesmo ano João Vieira foi decisivo na final da Copa Verde, contra o Vila Nova-GO, quando marcou um gol de falta no último minuto e levou a decisão para as disputas de pênaltis e posteriormente o Papão levantou o tricampeonato da competição regional.

João Vieira está no Paysandu desde 2022 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Títulos e acesso

Em 2023, já com o contrato renovado, João Vieira foi peça fundamental na conquista do acesso à Série B e garantiu mais um ano de contrato com o clube alviceleste. Já nesta temporada é o destaque do time e titular absoluto no meio-campo do Papão. Em três anos de Paysandu, foram 117 jogos com a camisa bicolor, oito gols marcados, um acesso à Série B, um título do Parazão (2024) e duas conquistas da Copa Verde (2022 e 2024).

Carreira

João Vieira iniciou nas categorias de base do Internacional-RS, atuou pelo São José-RS, Serra Macaense-RK, Esportivo-RD, além de Juventude-RS, Pelotas-RS, Caxias-RS e São Luiz-RS. O atleta também teve passagem pelo futebol espanhol, quando defendeu o Internacional de Madrid, na temporada 2020.