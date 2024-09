Final da Série D: Anápolis-GO x Retrô-PE decidem o título com 9 jogadores ex-Remo e Paysandu

A Série D do Campeonato Brasileiro definiu os seus finalistas no último final de semana. O Anápolis-GO e o Retrô-PE, garantiram vagas na grande decisão após passarem por Maringá-PR e Itabaiana-SE, respectivamente, ambos nas penalidades. Anápolis e Retrô irão decidir a Série D nos dias 22 e 29 de setembro e as equipes possuem nove jogadores com passagens em Remo e Paysandu.

Equipe goiana

O Anápolis possui no elenco três atletas que vestiram as camisas do Remo e do Paysandu. O time passou pelo Maringá após dois empates, o primeiro 1 a 1, em casa e o segundo no Paraná (PE), em 0 a 0. Na decisão dos pênaltis o Anápolis avançou pelo placar de 5 a 3.

Zotti

O meio-campista Zotti, de 39 anos, defende atualmente o clube goiano. O jogador é natural de São Paulo (SP), atuou pelo Remo na temporada 2019, quando jogou a Série C. Pelo Leão Azul o jogador realizou 12 partidas e marcou um gol.

Zotti em sua apresentação oficial no Remo Samara Miranda / Remo

Vinícius Kiss

O meia de 36 anos também defende a equipe do Anápolis. O jogador esteve em Belém e jogou pelo Remo, na temporada 2021 e atuou em sete partidas do Parazão, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série B.

Vinícius Kiss atuando no Benão pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

Rithely

Outro meia que defende o Anápolis é Rithely, de 33 anos O jogador acumula passagens por Goiás-GO, Sport-PE, Internacional-RS e por último esteve no Paysandu, no ano passado. O atleta fez apenas oito partidas com a camisa bicolor

Rithely na pré-temproada no Paysandu (John Wesley / Paysandu)

Equipe pernambucana

O Retrô chegou à final do Campeonato Brasileiro ao eliminar o Itabaiana-SE. No primeiro jogo, em casa, a equipe pernambucana foi derrotada por 1 a 0. Já na partida de volta, o Retrô devolveu o placar e levou a classificação nos pênaltis, por 4 a 3.

Paulo Ricardo

O goleiro de 28 anos é natural do Rio de Janeiro (RJ), mas é cria das categorias de base do Paysandu, por onde jogou de 2014 a 2021. Pela equipe alvicleste, o goleiro conquistou os títulos dos Parazões de 2016, 2017, 2020 e 2021, além da Copa Verde de 2016 e 2018, todos como reserva, mas também atuou nesse período. Paulo Ricardo esteve em campo 31 vezes e foi titular em boa parte da Série C de 2020.

Paulo Ricardo atuando pelo Paysandu no Mangueirão (Jorge Luiz/Paysandu)

Denílson

O zagueiro Denílson, de 29 anos, é mais um que está no Retrô. O jogador teve uma passagem pelo Paysandu na temporada de 2021, quando o Papão “bateu na trave” na disputa do acesso à Série B. Pelo clube alvicleste foram 34 partidas e quatro gols, além do título do Parazão.

Denílson foi titular do Paysandu em boa parte da temporada (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

Leonan

Aos 28 anos, o lateral-esquerdo Leonan defende o Retrô, mas esteve no Remo por duas temporadas. O jogador vestiu a camisa do Leão nos anos de 2022 e 2023 e esteve em campo em 44 partidas, marcando quatro gols, além de conquistar o título do Campeonato Paraense de 2022, marcando gol na decisão.

Leonan comemorado gol pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

Richard Franco

O volante paraguaio de 32 anos defende o Retrô em sua segunda passagem pelo futebol pernambucano, já que defendeu o Náutico-PE, em 2022. Já em 2023 o jogador esteve em Belém e atuou pelo Remo. Pelo Leão foram 22 jogos, cinco gols e um título do Parazão.

Volante Richard Franco comemorando um gol pelo Leão (Thiago Gomes / O Liberal)

Alencar

Com 22 anos, o meia Alencar, é peça fundamental no time do Retrô deste ano. Foram 33 partidas pelo time pernambucano e acesso garantido. Mas Alencar também conquistou acesso em Belém, no ano passado. O meio-campista foi contratado pelo Paysandu para jogar o quadrangular final da Série C, fez quatro partidas e subiu com o Papão à Série B.

Alencar em sua apresentação oficial no Papão (Ascom Paysandu)

João Pedro

Natural de São José do Rio Pardo (SP), o meia João Pedro, de 25 anos, já defendeu o Paysandu e hoje está no Retrô. Pelo Papão o atleta fez 11 partidas na temporada 2023.

João Pedro em sua apresentação no clube bicolor (Reprodução / Papão TV)

Acesso

Além do Anápolis-GO e Retrô-PE, que estão na final e conquistaram o acesso, subiram também para a Série C de 2025 o Maringá-PR e o Itabaiana-SE.