Após polêmica, Paysandu solicita áudio do diálogo entre árbitro e VAR do jogo contra o Operário-PR

O Paysandu informou nesta segunda-feira (21) que entrou com um pedido junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ter acesso ao áudio da conversa entre o árbitro de campo e o VAR do jogo entre a equipe e o Operário-PR. A partida ocorreu no último domingo (20), em Ponta Grossa, no Paraná, e terminou empatada em 1 a 1. O duelo foi marcado por um pênalti a favor do time da casa que foi muito contestado pelo clube bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"O Paysandu Sport Club informa que a Diretoria Jurídica acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio da Federação Paraense de Futebol (FPF), para solicitar a disponibilização na íntegra das gravações de áudio e vídeo do VAR do jogo do último domingo (20), contra o Operário-PR, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a fim de demonstrar todas as comunicações entre a equipe de arbitragem de vídeo e o árbitro de campo durante a partida", informou o clube por meio de uma nota.

O Paysandu também solicitou que a Federação Paraense de Futebol (FPF) acompanhe o caso de "forma atenta, todos os fatos e apurações relacionados às falhas da equipe de arbitragem neste jogo".

Além disso, o Bicola informou que apresentou uma reclamação formal para a Comissão de Arbitragem da CBF. O árbitro que comandou o jogo entre o Papão e o Fantasma foi o gaúcho Lucas Guimarães Rechatiko Horn. Já assistentes foram Tiago Augusto Kappes Diel e Mauricio Coelho Silva Penna, ambos do Rio Grande do Sul também.

Uma das principais reclamações do Paysandu foi o lance do pênalti. Bryan Borges dividiu bola Rodrigo Rodrigues que invadiu a área. O jogador do Operário caiu e pediu a marcação. Em um primeiro momento, o árbitro mandou a partida seguir, no entanto, foi acionado pelo VAR e revisou o lance.

Após a análise, o juiz marcou o pênalti para o Fantasma. Na cobrança, Maxwell bateu bem e empatou o duelo. Marcinho Fernandes, auxiliar técnico do Bicola e quem estava a frente da equipe no jogo, reclamou da falta de critério da arbitragem.