Paysandu: CBF divulga áudios do diálogo entre árbitro e VAR do jogo contra o Operário-PR; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do diálogo entre o árbitro da partida entre Paysandu e Operário-PR, no último domingo (20), e o VAR. As gravações, solicitados pelo clube bicolor, são do momento da marcação do pênalti contra o Bicola, que terminou no empate do Fantasma.

Nos áudios, é possível ver que, no momento do lance, o árbitro de campo, o gaúcho Lucas Guimaraes Rechatiko Horn, não identifica uma falta de Bryan Borges dentro da grande área em cima de Rodrigo Rodrigues.

No entanto, o VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) analisa o lance e sugere uma revisão. Na gravação, é possível ouvir o árbitro de vídeo destacando que o jogador do Operário é quem toca na bola primeiro e depois é derrubado pelo atleta bicolor.

"Quem toca a bola é o jogador de preto [camisa 7]. Na sequência, tem um chute no pé do jogador, ele trança a perna, que impede a progressão do jogador", disse o VAR.

Em seguida, Gilberto Castro Junior pergunta ao assistente de vídeo, Clóvis Amaral da Silva (PE), se ele concorda com a análise, que confirma a posição. Com isso, Lucas Horn vai até a cabine de vídeo e analisa o lance por cerca de dois minutos. Garante que os jogadores estavam em posição legal e marca o pênalti.

"Eu vou voltar para o tiro penal. O jogador 21 faz uma falta imprudente. Jogador número 7, ele toca na bola, depois sofre o contato, ok?", confirma o juiz de campo.

Toda a análise dura cerca de cinco minutos. O VAR fica por mais de dois minutos analisando as imagens disponíveis e os movimentos dos atletas envolvidos no lance. Após isso, ele aciona o juiz principal para a revisão, que também veio o momento de vários ângulos antes de confirmar o pênalti.

Na cobrança, o atacante Maxwell bateu bem na bola e empatou o jogo para o Fantasma, o que evitou a derrota do time da casa. Por conta disso, a comissão técnica bicolor reclamou bastante da arbitragem. Para o assistente Marcinho Fernandes, que substituiu o treinador Márcio Fernandes na partida, falou em falta de critério dos apitadores.

Na última terça-feira (22), além de solicitar as gravações, Paysandu também fez uma reclamação formal da equipe na Comissão de Arbitragem da CBF.