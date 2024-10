A cinco jogos do fim da Série B, Paysandu faz o ‘dever de casa’ para escapar do rebaixamento

O Paysandu passou boa parte da Série B lutando para escapar da chamada zona de rebaixamento. Pior para a torcida, que acumulou medos e incertezas, sem nunca, no entanto, deixar de sonhar com a permanência na Segundona. Se durante a competição o time oscilou bastante, no entanto, na reta final o panorama mudou e o Paysandu cresceu, conquistando, desde a chegada de Márcio Fernandes, quatro vitórias, um empate e três derrotas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para atingir a salvação, o time precisa chegar aos 45 pontos. Hoje o Paysandu tem 40 e cinco jogos pela frente, sendo dois em casa, contra Brusque e Vila Nova. O horizonte otimista, de acordo com os colunistas de O Liberal, apontam um futuro alegre, mas ainda com metas a cumprir, como frisa Pio Neto.

"O Paysandu chegou aos almejados 40 pontos, mas ainda tem grandes desafios pela frente. Três oponentes sonhando com acesso e dois fugindo da zona da confusão. Teoricamente pode se garantir até com 44 pontos, mas para chegar aliviado precisa encarar todo jogo como decisão. Não pode pensar em conforto porque está com apenas quatro pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento. Pra piorar tem dois compromissos seguidos fora de casa. Portanto, não pode se acomodar", alerta.

Já o colunista e comentarista Carlos Ferreira vê o Paysandu com um modelo de jogo robusto, que vem passando de forma madura e comprometida, sem cair no 'oba-oba' da salvação.

"Se você observar a classificação do campeonato, você vai ver como o Paysandu vem numa ascensão. O time conquistou 10 dos últimos 15 pontos. Folgadamente o melhor aproveitamento entre os times em risco. Por essa análise, a tendência é confirmar os quatro que estão em posição de rebaixamento. Times com regularidade negativa ou oscilantes nas últimas rodadas. Agora, há o componente da superação. Justamente aí , Paysandu passa uma expectativa positiva. Nos dois últimos jogos em Belém, eles venceram com um homem a menos", lembra.

VEJA MAIS



O primeiro time da zona de rebaixamento é o Botafogo-SP, com 36 pontos, seguido de perto pelo Ituano (34), Brusque (33) e Guarani (31). Segundo ele, esse é o momento de garantir os pontos que faltam, aproveitando a fragilidade de alguns adversários.

"O Paysandu ainda tem a Ponte Preta, que está nessa luta, e principalmente o Brusque, em Belém, que está muito mal nas últimas rodadas. O time está fisicamente rendendo bem. Isso é fundamental numa hora de superação. Era um time que jogava com correria com o Hélio e agora com o Márcio é mais tático. Ganhou solidez defensiva e, por tudo isso, estando tão próximo de confirmar a salvação, o Paysandu tem a possibilidade de se salvar com antecedência", encerra.