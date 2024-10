Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, Ceará-CE tem ataque forte e se destaca pela intensidade

O Paysandu enfrentará um desafio difícil neste sábado (26), quando joga contra o Ceará-CE pela 34ª rodada da Série B. As estatísticas reforçam essa previsão. Segundo dados da plataforma Sofascore, o Vovô possui um ataque poderoso nesta Segundona, o que pode trazer problemas para a defesa bicolor.

O Ceará apresenta diversos pontos fortes no setor ofensivo. A plataforma indica que o time nordestino é o que mais marcou gols na Série B até agora (50 gols), lidera em cruzamentos bem-sucedidos (6,2/jogo) e é o que mais teve escanteios a favor (6,9/jogo).

VEJA MAIS

Esses números ajudam a compreender a forma como o Ceará constrói suas jogadas. De acordo com as estatísticas, o Vovô investe em transições rápidas e utiliza bastante as bolas aéreas para chegar ao gol adversário.

Além disso, outras estatísticas ressaltam o destaque do Ceará. O clube é o terceiro da Série B em chances claras de gol criadas (44 no torneio), o terceiro em bolas na trave (13), o segundo em finalizações (14,9/jogo) e o segundo com maior número de chutes a gol (4,8 vezes/partida).

Esses dados indicam a intensidade do Ceará durante as partidas. Conforme os números, o alvinegro cearense chega frequentemente ao ataque, finalizando em profusão contra o goleiro adversário. A quantidade de chutes no alvo, inclusive, mostra que a equipe aproveita bem as chances criadas.

Pontos fracos

Apesar de um ataque forte, o Ceará apresenta problemas na defesa, o que pode ser explorado pelo Papão. Segundo o Sofascore, o Vovô é o segundo time com mais cartões amarelos na Série B este ano (103), sendo que algumas dessas faltas ocorreram próximas ao gol ou até dentro da área, resultando em pênaltis.

A plataforma indica ainda que o Ceará é a segunda equipe que mais cedeu pênaltis na Série B (7), dado que anima os torcedores do Paysandu, já que o volante João Vieira é um dos poucos jogadores da Segundona com 100% de aproveitamento nas cobranças de pênalti nesta temporada.

Série B

Paysandu e Ceará se enfrentam neste sábado (26), às 17h, no estádio Castelão, em Fortaleza. As equipes possuem objetivos distintos na tabela; enquanto o Papão ocupa o 13º lugar e busca se afastar da zona de rebaixamento, o Vovô está em 6º, com o sonho de retornar à elite do futebol brasileiro. O duelo terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.