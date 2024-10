Tuna vence o Paysandu e vai encarar o Remo na final da Copa Pará Sub-17

A Tuna Luso venceu o Paysandu por 3 a 1 e está classificada para a final da Copa Pará Sub-17. O jogo ocorreu na última quinta-feira (24), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém. Com isso, a Águia do Souza vai encarar o Remo, que superou a Fonte Nova.

Os gols que garantiram o time na disputa pelo título da temporada foram marcados pelo atacante José Vinicius.

A vaga veio com muito sacrifício. A equipe tunante havia perdido a partida de ida, que ocorreu no dia 20 de outubro, no estádio do Souza, por 4 a 2. Com isso, no duelo de volta, a Águia conseguiu se recuperar e venceu o Papão.

O Remo já estava classificado desde a última terça-feira (22). Após golear a Fonte Nova por 6 a 0 no primeiro jogo, a equipe sub-17 do Leão Azul fez 4 a 2 e selou a vaga na final.

A Federação Paraense de Futebol ainda não divulgou as datas exatas dos duelos da final. No entanto, as partidas devem ocorrer já em novembro, conforme a tabela da competição.

Ao todo, a Copa Pará Sub-17 contou com 18 equipes, divididas em quatro grupos. Os dois mais bem colocados de cada chave avançaram para as quartas e os vencedores dos duelos chegaram à semifinal. Agora, Tuna e Remo se preparam para decidir o título regional.