‘Segundinha’: após decisão do TJD-PA, Amazônia volta à disputa e Pedreira é eliminado; entenda

O Campeonato Paraense Série B1, ou “Segundinha”, está cheio de reviravoltas na justiça na temporada 2024. Após um imbróglio judicial no início da competição envolvendo as equipes que conquistaram acesso à segunda divisão paraense por meio da Série B2, a “Terceirinha”, o campeonato voltou a ocorrer, no entanto, uma nova denúncia retomou as decisões nos tribunais e o Grupo B teve uma nova mudança.

A princípio, Pedreira e Fonte Nova estavam garantidos no Grupo B da Segundinha e prestes a disputar uma nova final na Série B2, no entanto, o Amazônia, que foi eliminado na semifinal, denunciou ao Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) que o Pedreira havia escalado jogadores de forma irregular, tendo inscritos fora do prazo de 48h antes das partidas semifinais.

Após a denúncia, o TJD/PA suspendeu a disputa da final e, na última sexta-feira (18/10), decidiu pela eliminação do Pedreira da Segundinha e aplicou uma multa de R$ 15 mil no clube, além de decidir pela classificação do Amazônia para a segunda divisão. Com isso, o Pedreira estaria de volta à Série B2.

Pedreira desiste da Terceirinha

Após a decisão do TJD/PA, o Pedreira anunciou nas redes sociais que não disputaria mais a Série B2 por falta de condições financeiras para manter as atividades diárias após as disputas judiciais e a multa aplicada pelo tribunal. Em nota, o presidente do clube, Sidney Salazar, lamentou a decisão judicial.

“Hoje o futebol não se joga só em campo e sim também nos tribunais. Como já é sabido por todos, conseguimos o acesso duas vezes, não sendo isso o suficiente. Optamos por desistir dessas brigas judiciais. Agradecemos o apoio de todos e do nosso elenco que fez uma excelente campanha dentro de campo”, escreveu.

Entenda os imbróglios judiciais na Segundinha

A princípio, os dois classificados para a Segundinha foram Pedreira e Amazônia, que conquistaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na disputa da final da Série B2

No entanto, uma denúncia dos times Gavião Kyikateje, Fonte Nova e Tiradentes no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), interrompeu a disputa. Na denúncia, os clubes alegaram que houve escalação de jogadores em situação irregular das equipes do Pedreira e Tesla na disputa da Terceirinha.

Com isso, o STJD puniu o Pedreira e o Tesla com perda de pontos pelas escalações irregulares. Mas, mesmo com a punição, o Pedreira conseguiu disputar novamente a semifinal e desta vez eliminou o Amazônia conquistando de novo uma vaga para a Série B1 e a disputa do título da B2. Do outro lado da chave, Fonte Nova e Tiradentes definiram o segundo acesso, com o Fonte Nova garantindo a segunda vaga para a Segundinha e a disputa da final da Terceirinha contra o Pedreira, o que não ocorreu.

Agora, o Fonte Nova deve disputar a taça da Terceirinha com o Amazônia, em data e formato que devem ser definidos em breve pela FPF.