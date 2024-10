Nicolas reencontra o Ceará na partida que pode encerrar o jejum de três meses sem gols pelo Paysandu

Sem marcar gols há 19 jogos, o atacante Nicolas vive um momento conturbado no Paysandu. Mesmo sendo considerado um dos grandes ídolos do clube na última década, o jogador, além de não marcar, vem ganhando a antipatia de alguns torcedores, que começam a questionar a sua presença na Curuzu. A última vez em que ele estufou as redes adversárias, foi justamente contra o próximo adversário bicolor, o Ceará. Os dois times se enfrentam neste sábado (26), às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza, capital cearense.

Na última quarta, o jogador foi agraciado com uma homenagem da diretoria bicolor pelos 150 jogos disputados pelo clube. A homenagem, no entanto, não recebeu muita atenção da torcida, dada a "bronca" da mesma com o ainda artilheiro da temporada. Em 47 jogos, ele marcou 20 gols, mas apenas três na Série B, o último no dia 12 de julho, mais de três meses atrás. Nesse período ele disputou 12 partidas e ficou de fora sete, seis delas devido a uma lesão e uma como gancho da expulsão sofrida contra a Chapecoense.

O reflexo da má fase foi visto no último jogo do Paysandu em Belém, quando o time venceu o Coritiba de virada, pelo placar de 2 a 1. Sem muita efetividade em campo, o centroavante foi substituído por Márcio Fernandes, que mesmo assim saiu em defesa do seu atleta. A saída dele, queira ou não, ajudou o Papão a buscar a virada e os três pontos preciosos, que estão ajudando o time na luta para escapar do rebaixamento.

Fora das quatro linhas a relação dele com a torcida também não tem sido das melhores. Em pelo menos dois momentos Nicolas se viu pressionado, uma delas quando declarou em entrevista que “Com quase 60 gols marcados pelo clube em mais de 150 jogos e 22 gols apenas neste ano, sinto que isso não é suficiente para ter uma ‘gordura’ e a paciência da torcida. Às vezes, talvez o clube mereça um centroavante que faça apenas cinco gols no ano”. A declaração foi muito criticada nas redes sociais, mas as coisas não pararam por aí.

Antes da partida contra o Coritiba, Nicolas foi homenageado pelos 150 jogos com a camisa do Paysandu. (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Dias depois, o irmão do atleta saiu em defesa dele ao comentar uma postagem do Paysandu quando o time venceu o Coxa. “Nunca vi uma torcida tão ingrata e incoerente como essa.”, disse ele, que imediatamente foi respondido por vários torcedores. Embora os números em 2024 não sejam os melhores, Nicolas ainda detém uma trajetória invejável no Papão, com 150 jogos, 57 gols, três títulos do Campeonato Paraense e uma Copa Verde, além de ser o maior artilheiro do clássico Re-Pa no século XXI, com nove gols marcados. O atacante bicolor também está entre os cinco maiores goleadores do Paysandu no período, atrás de Yago Pikachu, Zé Augusto e Robgol.