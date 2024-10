Paysandu negocia compra definitiva do goleiro Matheus Nogueira; saiba detalhes

O Paysandu está negociando a aquisição dos direitos federativos do goleiro Matheus Nogueira, titular da equipe na campanha da Série B do Brasileirão. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Maurício Ettinger, em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal nesta segunda-feira (28).

Atualmente, Matheus Nogueira está no Paysandu por empréstimo do Portimonense, de Portugal. Após seis meses sem atuar pelo time principal da equipe portuguesa, o goleiro de 27 anos foi cedido ao Papão em meados de 2023 e rapidamente conquistou a titularidade.

VEJA MAIS

Em poucos meses no Bicola, o goleiro tornou-se peça fundamental na campanha que terminou com o acesso da equipe à Série B do Brasileirão no fim do ano passado. Seu bom desempenho levou o clube alviceleste a negociar a extensão do empréstimo com o Portimonense até o final de 2024.

Desde o anúncio da renovação, Matheus Nogueira contribuiu para mais dois títulos do Paysandu: o Campeonato Paraense e a Copa Verde. Ele ainda começou a Série B como titular, mas acabou perdendo espaço para Diogo Silva no meio do torneio.

Contudo, com a chegada do técnico Márcio Fernandes, Matheus Nogueira voltou a ser escalado como titular do Papão e tem sido decisivo nos jogos da reta final da Série B. Vestindo a camisa bicolor, o jogador acumula 43 partidas e 36 gols sofridos.

Atualmente na Série B, o Paysandu de Matheus Nogueira ocupa a 13ª posição na tabela, com 40 pontos. O próximo compromisso da equipe será na segunda-feira (4), contra a Ponte Preta-SP, em Campinas, pela 35ª rodada da competição. A partida terá transmissão em Lance a Lance pelo Oliberal.com.