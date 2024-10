Jogadores do Paysandu reclamam da arbitragem contra o Ceará e volante diz: 'Contra tudo e todos'

O Papão saiu de campo derrotado para o Ceará no final de semana, pela Série B, mas os atletas do Paysandu ficaram na bronca com a arbitragem. Os jogadores do clube paraense reclamaram muito de dois possíveis pênaltis, ambos no jogador Borasi, na segunda etapa do jogo.

A comissão técnica através do técnico Márcio Fernandes, deu seu recado na coletiva à imprensa, após o jogo. Já os jogadores do Paysandu também fizeram questão de reclamar dos lances e utilizaram suas contas no Instagram.

O goleiro Matheus Nogueira, publicou um dos lances em cima do atacante Borasi, em que o jogador bicolor é derrubado na área e disse que o Paysandu não possui o “benefício da dúvida”, já que o árbitro não foi chamado pelo VAR para analisar o lance.

“Vamos ver como vai ser o próximo episódio dessa novela. Está claro que o não temos o benefício da dúvida”, publicou no story.

Goleiro do Paysandu ficou na bronca com a arbitragem (Matheus Vieira/Paysandu)

Além de Matheus Nogueira, o volante João Vieira também deixou sua crítica à arbitragem no story de seu Instagram. O meio-campista publicou um vídeo com o lance em que Borasi é derrubado na área e disse: “Na dúvida é sempre contra. Incrível! Contra tudo e todos mais uma vez”, escreveu.

As críticas dos jogadores, membros da comissão e da diretoria bicolor não são de agora. O clube emitiu nota em seu site oficial, após o empate diante do Operário-PR, em 1 a 1. O clube informou que acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), via Federação Paraense de Futebol (FPF), exigindo áudios do VAR e que apresentou uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da CBF referentes às possíveis falhas dos árbitros no jogo contra o Fantasma.