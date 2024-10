Com a presença da torcida, Paysandu inaugura segundo campo do CT na sexta-feira (1º)

O Paysandu segue na busca por melhorias em seu Centro de Treinamento (CT), no bairro das Águas Lindas, na Grande Belém. O clube que já possui um campo de treinamento, irá inaugurar o segundo, na próxima sexta-feira (1º). O evento será aberto à torcida e também imprensa, a partir das 8h.

Os torcedores também poderão acompanhar o treino da equipe principal, que inicia às 9h. Os sócios-torcedores adimplentes do Papão participarão de sorteios para experiências exclusivas no clube. Com direito a traslado de ônibus com saída do Estádio da Curuzu para o CT, além de um café da manhã.

O CT do Papão foi inaugurado oficialmente no dia 2 de dezembro de 2023 com um campo, que vem sendo utilizado pelo time principal do Papão. Nos últimos meses o clube concentrou os serviços no segundo campo e já iniciou a construção do terceiro campo. O presidente do Papão, Maurício Ettinger, falou da importância do novo gramado e da construção gradativa do CT alviceleste.

“Foram praticamente dois anos, entre 2016 e 2018, só de documentação, obtendo licenças das autoridades ambientais que nos permitissem iniciar as obras. Sobrevivemos à pandemia, trabalhamos e nos esforçamos muito em busca de recursos para tirar o projeto do papel. Quero agradecer imensamente a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram. Devemos nos orgulhar de dar mais um passo importante para o futuro do clube”, disse, Ettinger.

Com os gramados do CT, o Paysandu preserva o gramado da Curuzu para jogos na Série B. Além dos três campos de grama natural, o Centro de Treinamento Raul Aguilera terá um quarto campo com gramado sintético, com previsão de construção em 2025.