Com Nicolas no banco e Leandro Vilela de volta, o Paysandu enfrenta o Ceará; Confira a escalação

O Paysandu está escalado, com novidades, para enfrentar o Ceará-CE na tarde deste sábado (26), fora de casa, na Arena Castelão. Para a partida, que é válida pela 34ª rodada da Série B, o time bicolor vai para o confronto com o zagueiro Luan Freitas e o meia Leandro Vilela entre os titulares. O atacante Nicolas, que não vive uma boa fase com a camisa bicolor, está no banco de reservas. A bola rola às 17h.

Confira a escalação do Papão:

