Série B: acompanhe ao vivo o Lance a Lance de Ceará x Paysandu

19 Minutos - Sávio Pereira Sampaio (DF) marca pênalti em favor do Ceará. Lance da discussão foi com Wanderson, que levou o cotovelo no rosto do adversário. Ceará comemora.

18 Minutos - O árbitro vai para o VAR analizar o lance com Aylon. Jogadores na expectativa.

16 Minutos - Aylon recebe bom cruzamento na área bicolor, mas é atingido pela defesa e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Papão.

13 Minutos - Paysandu responde com Paulinho Bóia pela direita e ganha lateral. Time vai tentando chegar na área do Vozão.

11 Minutos - Ceará domina o início de jogo no Castelão, mas falha no quesito finalizações.

09 Minutos - Eric Pulga cruza para Recalde, que bate na bola e ela sobe, gerando escanteio para o Ceará.

08 Minutos - Saulo Mineiro recebe o primeiro cartão amarelo da partida após lance perigoso.

07 Minutos - Matheus Bahia avasnça pela esquerda e levanta bola na área, mas ela passa direto e Paysandu recupera o domínio.

05 Minutos - Mais um tiro de canto em favor do Ceará, após saida de bola errada. A redonda passa para o outro lado e o eará segue no domínio.

03 Minutos - Ceará consegue o primeiro escanteio. Bola levantada na área e Matheus Nogueira afasta o perigo.

02 Minutos - Partida começa agitada no Castelão. O Paysandu troca passes no campo de ataque e tenta chegar na área do adversário.