Governo do Pará traz novamente Seleção Brasileira de Futebol para Belém

Pouco mais de um ano depois, a Seleção Brasileira de Futebol volta ao Pará. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Helder Barbalho, com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Desta vez, a CBF vai utilizar a estrutura do Novo Mangueirão, para realizar as sessões de treinamentos que antecedem o jogo contra a Venezuela, em Maturin, fora de casa. A Seleção treina em Belém nos dias 11, 12 e 13 de novembro.

"Paraense apaixonado pelo futebol terá mais essa oportunidade de contato com a Seleção Brasileira. O Mangueirão está pronto, com tudo organizado. Inclusive já trabalhando para podermos ter treinos com portão aberto para que a população possa ter esse contato com o time, e o time, claro, possa ter essa atmosfera maravilhosa do povo paraense" destacou o chefe do Executivo estadual, Helder Barbalho.

O estádio entregue ano passado, completamente reconstruído e modernizado, foi determinante para a escolha da Confederação de trazer, novamente, a Seleção para Belém, pois o local atende os padrões exigidos pela Fifa, colocando a capital paraense na rota de grades eventos esportivos. Além disso, a reestruturação total do Mangueirão elevou o seu nível de segurança e conforto, agora, o local possui capacidade para mais de 50 mil torcedores. Fora os novos acessos e a estrutura interna para os times que chama atenção dos clubes que jogam no estádio. Além disso, o gramado do Mangueirão, do tipo "Bermudas Celebration", a mesma do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e a mais utilizada em campos esportivos profissionais e apropriada para o clima tropical de Belém e a utilizada nos principais estádios do mundo. “Todos ficaram muito entusiasmados com as instalações do estádio, desde aquele primeiro jogo com a Bolívia. Nós entendemos que os atletas descem em Belém e vão desfrutar disso e de todo o carinho do torcedor”, afirmou o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em 2023, os convocados da Seleção treinaram e jogaram no Mangueirão, na abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo. Partida vencida pelo Brasil por 5x1 diante da Bolívia. O Mangueirão de casa cheia, e o calor humano da torcida paraense, caíram no gosto da Seleção e da Confederação, que retorna ao Pará no próximo mês.

Ao final da vídeo chamada com Ednaldo Rodrigues, o governador reforçou o desejo de garantir a presença do torcedor em um dos treinos da Seleção, em Belém. “Precisamos fazer treino com portão aberto para poder lotar o Mangueirão e dar essa atmosfera para os nossos atletas”. No dia 1º de novembro, o técnico Dorival Jr convoca os jogadores que vão disputar as partidas contra Venezuela e Uruguai. A opção por Belém também serve para encurtar os deslocamentos da delegação. De avião, a capital do Pará está a 2 horas e 45 minutos de distância de Maturin, local da partida.

Belém como sede de outros eventos

Em agosto, o Governo do Estado e a CBF anunciaram Belém como uma das cidades candidatas à sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Na oportunidade também foi oficializada a capital paraense como sede da Supercopa do Brasil de 2025. A Supercopa reúne, em jogo único, o campeão da Série A do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil de 2024. A previsão é que o torneio seja disputado entre o final de janeiro e início de fevereiro.