Helder Barbalho diz que negocia possibilidade de treino aberto da Seleção Brasileira em Belém

Há a possibilidade da Seleção Brasileira realizar um treino aberto ao público durante a passagem por Belém, antes da partida contra a Venezuela, em novembro. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (25) pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Segundo ele, existem negociações sobre o assunto entre o Governo do Estado, detentor do estádio Mangueirão, e a CBF.

"O paraense apaixonado por futebol terá a possibilidade desse contato. O Mangueirão está 100% preparado e equipado, e estamos trabalhando com a CBF para que o estádio receba treinos com portões abertos ao público. Queremos que a população tenha esse contato com os jogadores e os atletas sintam a energia do povo do nosso estado", explicou Helder.

Na última passagem da Seleção Brasileira em Belém, em setembro do ano passado, não houve treino aberto ao público geral, mas a última atividade da equipe, antes da partida contra a Bolívia, foi liberada para crianças e adolescentes das Usinas da Paz, projeto de cidadania do Governo do Estado. A presença do público selecionado foi uma alternativa negativa para aproximar a seleção do torcedor paraense.

Seleção em Belém

A Seleção Brasileira desembarca em Belém para um período de treinos entre 11 e 13 de novembro, conforme comunicado da CBF divulgado nesta sexta-feira (25). O grupo utilizará o estádio Mangueirão como base de preparação para o confronto contra a Venezuela pelas Eliminatórias, marcado para o dia 14 de novembro.

A escolha por Belém atende à necessidade logística da equipe, que busca otimizar o deslocamento entre os locais dos jogos das Eliminatórias. A proximidade geográfica da cidade com Maturin, na Venezuela, onde ocorrerá a partida, é um dos fatores, sendo que o voo entre Belém e a cidade venezuelana dura aproximadamente 2h40.

Após o embate com a Venezuela, a Seleção Brasileira seguirá para Salvador, onde enfrentará o Uruguai na Arena Fonte Nova, no dia 19 de novembro. Essa sequência de jogos marca um momento importante para a equipe de Dorival Júnior, que poderá contar novamente com Neymar, caso ele seja confirmado na lista da convocação para as Eliminatórias.