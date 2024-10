Treinos em Belém podem marcar retorno de Neymar à Seleção Brasileira; entenda

A passagem da Seleção Brasileira por Belém, em novembro, pode representar um marco para a equipe e para o atacante Neymar. Após um longo período afastado dos gramados por uma lesão, Neymar foi liberado pelos médicos recentemente, e a capital paraense pode ser o palco de seu primeiro treino com a camisa da Seleção em mais de um ano.

Neymar voltou a jogar nesta segunda-feira (21), após 369 dias de recuperação. O craque atuou nos minutos finais da partida entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Al Ain, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia, onde o time de Neymar venceu por 5 a 4. Em campo, o atacante quase marcou um gol e deixou o jogo sem sentir dores, embora demonstrasse cansaço.

Apenas dois dias antes, Neymar passou por uma avaliação do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, que aprovou sua recuperação. Lasmar prepara um relatório sobre a condição do jogador, a ser enviado ao técnico da Seleção, Dorival Júnior, que decide em 1º de novembro sobre sua convocação para os jogos de novembro pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ainda que Neymar já esteja recuperado da lesão no joelho, sofrida durante partida da Seleção contra o Uruguai, em Montevidéu, há um ano, sua convocação dependeria de sua volta aos gramados por seu clube. Ele, no entanto, não está inscrito no Campeonato Saudita, só podendo atuar nas competições da Liga dos Campeões e da Copa do Rei Saudita, na qual ele deverá entrar em campo novamente em 29 de outubro e 4 de novembro.

Seleção Brasileira em Belém

Seleção Brasileira fará treinos em Belém antes das Eliminatórias (Igor Mota/O Liberal)

A Seleção Brasileira desembarca em Belém para um período de treinos entre 11 e 13 de novembro, conforme comunicado da CBF divulgado nesta sexta-feira (25). O grupo utilizará o estádio Mangueirão como base de preparação para o confronto contra a Venezuela pelas Eliminatórias, marcado para o dia 14 de novembro.

A escolha por Belém atende à necessidade logística da equipe, que busca otimizar o deslocamento entre os locais dos jogos das Eliminatórias. A proximidade geográfica da cidade com Maturin, na Venezuela, onde ocorrerá a partida, é um dos fatores, sendo que o voo entre Belém e a cidade venezuelana dura aproximadamente 2h40.

Após o embate com a Venezuela, a Seleção Brasileira seguirá para Salvador, onde enfrentará o Uruguai na Arena Fonte Nova, no dia 19 de novembro. Essa sequência de jogos marca um momento importante para a equipe de Dorival Júnior, que poderá contar novamente com Neymar, caso ele seja confirmado na lista da convocação para as Eliminatórias.