Com CR7, Messi e Neymar, veja a lista dos 10 jogadores mais bem pagos em 2024

A Europa deixou de ser o principal destino dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de *O Liberal*, apenas duas ligas europeias — a Premier League (Inglaterra) e a La Liga (Espanha) — têm atletas entre os mais bem remunerados do planeta. Atualmente, o novo "Eldorado" do futebol está na Arábia Saudita.

Quatro dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo jogam na Saudi Pro League. A lista também conta com Lionel Messi, que, há pouco mais de uma temporada, atua no Inter Miami, dos Estados Unidos. Confira a lista:

Cristiano Ronaldo - US$ 285 milhões (R$ 1,6 bilhão)/ano

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al Nassr (Instagram/@cristiano)

O astro português, aos 39 anos, lidera como o jogador mais bem pago do planeta, impulsionado por seu contrato com o **Al Nassr**, da Arábia Saudita. Desses ganhos, impressionantes US$ 220 milhões vêm diretamente de seu salário em campo. Ronaldo também é o atleta com maior faturamento em patrocínios no futebol.

Lionel Messi - US$ 135 milhões (R$ 765 milhões)/ano

Gol do artilheiro argentino garantiu a vitória do Inter Miami, na Copa das Ligas (Stacy Revere / Getty Images via AFP)

Brilhando agora no Inter Miami, na MLS, Messi mantém seu status como uma das figuras mais lucrativas do esporte. Além dos US$ 60 milhões de salário, ele arrecada US$ 75 milhões com patrocínios, consolidando sua posição como ícone global.

Neymar - US$ 110 milhões (R$ 622 milhões)/ano

Neymar é o brasileiro mais bem pago da lista (Fayez NURELDINE/AFP)

A estrela brasileira, agora no Al Hilal, da Arábia Saudita, acumula a maior parte de seus ganhos em campo, com US$ 80 milhões de salário. Neymar é o atleta brasileiro mais bem pago do mundo.

Karim Benzema - US$ 104 milhões (R$ 588 milhões)/ano

Benzema é a estrela principal do Al Ittihad, da Arábia Saudita (Divulgação/ Twitter Al-Ittihad)

O atacante francês, ex-Real Madrid, agora jogando pelo Al Ittihad, também está colhendo os frutos de sua transferência para a Arábia Saudita. Seu contrato o coloca entre os maiores salários do futebol.

Kylian Mbappé - US$ 90 milhões (R$ 509 milhões)/ano

Kylian Mbappé durante jogo do Real Madrid. (Reprodução/@realmadrid)

Aos 25 anos, Mbappé segue como uma das grandes estrelas, agora no Real Madrid. Seus ganhos são divididos entre salários e patrocínios, garantindo seu lugar entre os jogadores mais bem pagos do mundo.

Erling Haaland - US$ 60 milhões (R$ 339 milhões)/ano

Haaland, do Manchester City, entra para lista de maiores artilheiros da Champions League (Reprodução/Instagram/@erling.haaland)

O artilheiro norueguês do Manchester City viu sua fortuna crescer rapidamente, graças ao seu desempenho impressionante na Premier League e patrocínios. Ele é uma das maiores promessas do futebol mundial.

Vinícius Jr. - US$ 55 milhões (R$ 311 milhões)/ano

Vini Jr é cotado para ser o próximo vencedor do prêmio de melhor do mundo (Crédito: RICHARD CALLIS / FOTOARENA / AE)

O atacante brasileiro do Real Madrid continua sua ascensão meteórica no futebol. Aos 24 anos, Vinícius já está entre os mais rentáveis, com grande parte de seus ganhos provenientes de patrocínios.

Mohamed Salah - US$ 53 milhões (R$ 300 milhões)/ano

Salah [é (GABRIEL BOUYS / AFP)

Ídolo no Liverpool, Salah continua sendo um dos maiores nomes da Premier League, com sua marca pessoal e popularidade impulsionando seus rendimentos.

Sadio Mané - US$ 52 milhões (R$ 294 milhões)/ano

Mané quando atuava pelo Bayern (@sadiomaneofficiel/Instagram)

Após sua transferência para o Al Nassr, na Arábia Saudita, Mané se juntou ao crescente número de estrelas que optam pelo futebol no Oriente Médio em busca de contratos milionários.

Kevin De Bruyne - US$ 39 milhões (R$ 220 milhões)/ano

De Bruyne é a principal referência técnica do Manchester City (Divulgação)

O meio-campista belga do Manchester City fecha a lista, com grande parte de seus ganhos derivados de sua carreira de sucesso na Inglaterra e de contratos comerciais.