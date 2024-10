CBF confirma e Seleção Brasileira volta a Belém no mês de novembro; saiba mais

A Seleção Brasileira estará de volta a Belém. Conforme comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), publicado no início da tarde desta sexta-feira (25), a equipe comandada por Dorival Júnior estará na capital do Pará entre os dias 11 e 13 de novembro, para realizar treinos no estádio Mangueirão antes da partida contra a Venezuela, pelas Eliminatórias, que ocorre no dia 14.

A escolha de Belém se deve à logística. Em razão da proximidade geográfica com a Venezuela, a CBF optou pela cidade como ponto inicial de preparação da equipe. A distância entre a capital paraense e Maturin, onde ocorrerá o jogo contra a Vinotinto, é de apenas 2h40 minutos de voo.

Após enfrentar a Venezuela, a Seleção seguirá para o Nordeste do Brasil, onde enfrentará o Uruguai, também pelas Eliminatórias. Esse confronto está marcado para o dia 19 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

"Além da proximidade, contaremos, com certeza, com o carinho do torcedor paraense, como ficou evidente quando a Seleção Brasileira esteve aqui no início das eliminatórias. Outro ponto positivo será treinar no Estádio Mangueirão, que oferece excelentes condições, principalmente no gramado. Nossa intenção é ter um bom período de treino, o que nos permitirá chegar bem preparados para fazer um grande jogo contra a Venezuela", afirmou o coordenador de seleções, Rodrigo Caetano.

Atualmente, a Seleção Brasileira ocupa o 4º lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 16 pontos, enquanto a Argentina lidera a competição com 22 pontos. Vale lembrar que os seis primeiros colocados garantem vaga direta no Mundial, enquanto o sétimo disputará a repescagem intercontinental.

Visita recente

Esta será a segunda passagem da Seleção Brasileira por Belém neste ciclo de Copa do Mundo. A última visita ocorreu em setembro do ano passado, quando a equipe venceu a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão, na abertura das Eliminatórias. Rodrygo (duas vezes), Neymar (duas vezes) e Raphinha marcaram os gols brasileiros.

Na ocasião, o Brasil era treinado pelo técnico Fernando Diniz, que acumulava o comando da Seleção e do Fluminense-RJ. Apesar da vitória expressiva sobre a Bolívia, o ano terminou com uma série de resultados negativos, deixando a equipe pentacampeã mundial fora da zona de classificação para o Mundial em alguns momentos. Nesse contexto, Diniz foi substituído por Dorival Júnior.

A crise brasileira, entretanto, se estendeu até a última Data Fifa, quando, pela segunda vez nas Eliminatórias, o time conquistou duas vitórias consecutivas — 2 a 1 contra o Chile e 4 a 0 contra o Peru.