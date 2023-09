Neymar lança linha de chuteiras em homenagem a recorde conquistado em Belém; confira

O camisa 10 da Seleção, Neymar, alcançou um marco histórico como o maior artilheiro do Brasil, conquistando 79 gols, ultrapassando a lenda Pelé. Para comemorar essa conquista, o atacante apresentou ao mundo seu mais recente lançamento: a chuteira personalizada "NJR 78 Future", em edição limitada, composta por apenas 78 pares. Cada chuteira corresponde a um gol marcado por Neymar pela Seleção e carrega consigo momentos marcantes da carreira do jogador.

VEJA MAIS

A ação promovida por Neymar foi divulgada em suas redes sociais, revelando os privilegiados que receberão a edição especial. O seleto grupo inclui amigos, treinadores, ex-companheiros e lendas do futebol brasileiro.

A "NJR 78 Future" se destaca por sua elegância, com um design predominantemente branco e dez ícones exclusivos em dourado, criados a partir de desenhos pessoais de Neymar. Esses desenhos narram a jornada do atleta desde os primeiros passos como jogador até a consagração como estrela mundial.

A chuteira também apresenta a frase inspiradora "A história não se repete" e traz a primeira assinatura de Neymar, feita por ele quando ainda era criança e sonhava em se tornar um jogador profissional.

Detalhes da nova linha de chuteiras de Neymar (Divulgação/ Puma)

Além disso, Neymar prometeu um sorteio de um par da "NJR 78 Future" em uma competição especial em suas redes sociais, permitindo que os fãs também tenham a oportunidade de possuir essa peça única.

O recorde de Neymar o coloca no topo da história do futebol brasileiro, sendo reconhecido pela FIFA como o maior artilheiro da Seleção em suas contas oficiais. Essa marca histórica foi alcançada contra a Bolívia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no Mangueirão, em Belém.

É importante ressaltar que, de acordo com os critérios da FIFA, apenas partidas internacionais são consideradas para a contagem de gols, excluindo jogos contra clubes e combinados. No entanto, sob os critérios da CBF, que abrangem todas as partidas, Neymar ainda está 16 gols atrás de Pelé, o Rei do Futebol.