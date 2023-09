Xamãs peruanos fazem ritual para ‘neutralizar’ Neymar na partida entre Brasil e Peru

Está valendo até apelar para o mundo espiritual para conseguir parar o camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar Jr. E foi isso que dez xamãs peruanos fizeram ao realizar uma espécie de ritual com facas, amuletos e um boneco de pano, com o propósito de “neutralizar” o atacante antes da partida entre Brasil e Peru, que ocorre nesta terça-feira (12), às 23h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Para realizar o “Tayta Inti” (Pai Sol), os indígenas das montanhas, selva e litoral peruano utilizaram trajes típicos de lã colorida e fizeram os rituais para favorecer a seleção do país. Um altar colorido também foi colocado no Estádio Nacional de Lima, com amuletos, espadas, bandeiras e fotografias de jogadores tanto do Brasil quanto do Peru.

Neymar foi o principal jogador brasileiro alvo dos feitiços. Os xamãs chegaram a utilizar um boneco de pano com o rosto do craque, amarrando a perna esquerda do boneco e colocando uma espada na direita.

“Neutralizamos Neymar amarrando seus pés. Nós o amarramos para que ele não tenha físico, não corra e não jogue bem”, declarou o xamã Félix Rondán em entrevista à AFP. “Fizemos um ritual especial para que sua mente fique turva e não possa alcançar o que está buscando, que são os gols”, declarou o xamã Walter Alarcón.

Plantas com espinhos e conchas marinhas foram colocadas também sobre as fotos dos jogadores Richarlison e Casemiro, assim como do técnico Fernando Diniz.

Segundo o xamã Alarcón, um ritual utilizando ayahuasca, bebida extraída de um cipó de mesmo nome que produz efeitos alucinógenos, também conhecido como corda dos espíritos, foi outro recurso que se somou ao ritual.

“O Peru vai ter um resultado favorável, vemos um empate. O jogo será difícil. Fizemos o ritual prévio tomando ayahuasca”, disse o xamã.

Atualmente o Brasil é o líder nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com 3 pontos e um saldo de 4 gols, seguido por Uruguai e Argentina. Já o Peru tem apenas um ponto, após empatar com o Paraguai na primeira rodada.