Conheça Vitinho, o garoto que fugiu de casa para ver a Seleção Brasileira no Mangueirão; vídeo

O jogo da Seleção Brasileira contra a Bolívia, ocorrido na última sexta-feira (8) em Belém, foi marcante não apenas pela goleada aplicada, mas também por uma história que tocou o coração de muitos apaixonados por futebol. Um garoto de 12 anos, Hewerton Oliveira de Araújo, conhecido como Vitinho, fugiu de casa naquela noite para realizar um sonho: ver a Seleção Canarinha e tirar uma foto com o atacante Richarlison, o camisa nove do Brasil.

A oportunidade surgiu quando os pais de Vitinho saíram de casa para assistir ao jogo no estádio. O garoto aproveitou a ausência dos pais para realizar seu desejo. Foi ao estádio e entrou com a ajuda de um desconhecido. Além de conseguir uma selfie com o atleta Richarlison, carinhosamente chamado de "Pombo", Vitinho teve a sorte de ter sua camiseta autografada pelo ídolo.

Em uma entrevista concedida à Redação Integrada de O Liberal, Vitinho explicou o motivo da atitude ousada.

"Porque todo mundo já estava falando do jogo da Seleção. Pode demorar muito tempo para ter outro igual. Além disso, sempre foi meu sonho tirar uma foto com o Richarlison, desde que eu era pequeno", revelou o garoto.

A história de Vitinho não demorou a se espalhar pelas redes sociais e pela internet em geral. Ele se viu rapidamente catapultado para a fama, com sua foto e a história de sua fuga inusitada se tornando viral. Nas palavras do garoto: "Estou gostando, estou viralizando na internet. Todos os sites de fofoca, Instagram, estão postando vídeos meus. As pessoas na escola pedem para tirar fotos comigo. Estou até sendo verificado no TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Já conversei com meus pais sobre gravar um vídeo recriando o dia em que fugi para o estádio. Com meu pai saindo de carro e eu fugindo. Estou cheio de ideias para me tornar um influenciador", afirmou, animado com a fama repentina.

Uma captura de tela da mensagem que Vitinho enviou ao pai após sua escapada também circulou nas redes sociais, revelando sua confissão: "Pai, eu fui para o jogo da Seleção. Pode me bater. Eu tirei uma foto com o Richarlison. É meu sonho, realizei". A mensagem emocionante viralizou e comoveu muitos internautas.

O pai de Vitinho, Elton Lobo, ficou inicialmente preocupado com a fuga do filho, mas depois se sentiu feliz por ele ter realizado seu sonho. Ele compartilhou sua reação: "Não, não… Nunca passou na minha cabeça que ele faria uma coisa dessas. Jamais. Eu não imaginei mesmo. Foi uma surpresa para mim. Ele mandou [mensagem] depois de chegar. No momento foi engraçado. Eu estava com os meus amigos e mostrei para eles, que brincaram sobre ele ser uma bênção. No outro dia a gente conversou e ele me contou que era o sonho dele. Não tinha motivo para bater, mas eu chamei a atenção, justamente para isso não cair em rotina", concluiu Elton.