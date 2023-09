Seleção Brasileira: Diniz mantém, contra o Peru, escalação que venceu a Bolívia em Belém

A seleção brasileira está confirmada para a segunda partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Diante do Peru, nesta terça-feira, às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, o técnico Fernando Diniz levará a campo a mesma formação que goleou a Bolívia por 5 a 1 na última sexta-feira (8), no Mangueirão, em Belém.

Escalados para o jogo contra o Peru:

Ederson (Goleiro)

Danilo (Lateral-direito)

Marquinhos (Zagueiro)

Gabriel Magalhães (Zagueiro)

Renan Lodi (Lateral-esquerdo)

Casemiro (Volante)

Bruno Guimarães (Volante)

Neymar (Meia)

Raphinha (Atacante)

Rodrygo (Atacante)

Richarlison (Atacante)

A escalação foi confirmada em treino realizado no local da partida, nessa segunda (11). Fernando Diniz fechou os primeiros 30 minutos do trabalho aos jornalistas, mas não se importou em mostrar a formação quando os portões foram abertos.

O treinador deu bastante atenção à saída de bola, sobretudo a partir do círculo central. Além dos volantes Casemiro e Bruno Guimarães, Neymar se juntou ao setor para trocar passes. Em diversos momentos Diniz pausou a atividade para passar orientações aos atletas. Além de um trabalho tático, o técnico ensaiou jogadas de bolas paradas.

VEJA MAIS

O zagueiro Gabriel Magalhães, que foi substituído no fim da última partida com dores musculares na coxa direita, realizou exames de imagem que não apontaram nenhuma lesão. Assim, ele segue como titular da zaga ao lado de Marquinhos.

Embora não viva um bom momento e tenha até chorado ao ser substituído no último jogo, o atacante Richarlison foi mantido como titular. Tanto o técnico Fernando Diniz quanto outros atletas da Seleção mostraram confiança na recuperação do camisa 9 em entrevistas nos últimos dias.

O Peru vem de empate sem gols com o Paraguai, fora de casa, na estreia nas Eliminatórias, e tem importantes desfalques para enfrentar o Brasil, como o zagueiro Carlos Zambrano, o lateral Advíncula, o meia Cueva e o atacante Gianluca Lapadula.