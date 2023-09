Gols de Pelé ignorados pela Fifa impulsionam Neymar ao topo da artilharia da Seleção; entenda

Com os dois gols marcados sobre a Bolívia, em Belém, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, Neymar se tornou o maior goleador da Seleção Brasileira em jogos oficiais. O feito, no entanto, só foi possível porque a Fifa, entidade que controla o futebol no mundo, não reconheceu 18 gols marcados por Pelé com a amarelinha.

Os tentos do Rei foram feitos em amistosos contra combinados regionais e clubes. Para a Fifa, só podem ser consideradas partidas oficiais entre seleções os jogos em que dois membros filiados à entidade se enfrentam.

Esses gols são considerados pela CBF e foram marcados em quatro países diferentes (Brasil, Espanha, México e Suécia) ao longo de 11 partidas. Levando em consideração esses números, Pelé tem 95 gols em 113 duelos pelo Brasil. Já Neymar marcou 79 vezes em 125 partidas.

Neymar supera recorde de Pelé no Mangueirão (Tarso Sarraf/ O Liberal)

Contexto da época

Os enfrentamentos de seleções com clubes ou combinados regionais eram comuns no passado. De acordo com o historiador Napoleão de Almeida, a Data Fifa - janela no calendário do futebol criado para enfrentamento entre seleções - só foi criada somente em 2002. Antes disso, os times nacionais sofriam para organizarem amistosos e se manterem ativos.

"Os amistosos contra as seleções estaduais nos anos 1960, 1970 e um pouco nos anos 1980 eram disputados em estádios lotadíssimos, com rendas altíssimas. O Brasil jogava com uniforme oficial, cobrando ingresso, trio de arbitragem. Como é que você não vai dar cunho oficial disso?", disse o historiador ao GE.

Muitos dos jogos de Pelé pela Seleção foram contra combinados (Arquivo O Globo)

Veja o número os gols que Pelé marcou em jogos não reconhecidos:

Brasil 7 x 1 Malmo (SUE) - 2 gols - 1960

Brasil 5 x 3 Atlético de Madrid (ESP) - 3 gols - 1966

Brasil 4 x 2 AIK (SUE) - 2 gols - 1966

Brasil 3 x 1 Malmo (SUE) - 2 gols - 1966

Brasil 4 x 0 Bahia - 1 gol - 1969

Brasil 6 x 1 Seleção Pernambucana - 1 gol - 1969

Brasil 1 x 2 Atlético-MG - 1 gol - 1969

Brasil 4 x 1 Seleção Amazonense - 1 gol - 1970

Brasil 3 x 0 Combinado de Guadalajara (MEX) - 1 gol - 1970

Brasil 5 x 2 Combinado de León (MEX) - 2 gols - 1970

Histórias

Os gols marcados por Pelé, mas não reconhecidos pela Fifa, carregam uma série de boas histórias e também algumas lendas. Uma delas está relacionada ao primeiro jogo contra o Malmo, em 1960. Diz-se que Pelé teria feito um dos gols de um chute do meio de campo, mas não há registro. Além disso, os relatos apontam que o Rei ainda deu quatro assistências, ajudando a construir o marcador.

Outra história engraçada, está documentada, ocorreu no amistoso contra a Seleção Pernambucana, em 1969. Com 26.929 pagantes, a Ilha do Retiro teve uma tarde de domingo de lotação e falta de serviço aos torcedores. Ainda no primeiro tempo, o estoque de refrigerante e refresco do estádio acabou e o público passou “sede”.

Uma partida que também é guardada com carinho foi o amistoso contra o combinado de Guadalajara. Antes da partida, um icônico cartaz dos torcedores mexicanos para Pelé foi espalhado na cidade. O texto dizia: "Hoje não trabalharemos, porque vamos ver Pelé - que ontem apareceu nas ruas de Guadalajara".