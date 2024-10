Seleção Brasileira em Belém: saiba quando será a convocação de Dorival Júnior

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, divulga no dia 1º de novembro, às 15h, a lista dos 23 jogadores que defenderão a equipe pentacampeã mundial nos últimos jogos do ano pelas Eliminatórias. A convocação, aguardada com expectativa pelo possível retorno de Neymar, será marcada pela ausência de Rodrygo, que está lesionado. Antes das partidas finais pelo torneio classificatório, a canarinha fará treinos em Belém, no estádio Mangueirão.

A equipe, comandada por Dorival Júnior, enfrentará a Venezuela no dia 14, fora de casa, e o Uruguai no dia 19, em Salvador. Antes da partida na Venezuela, o Brasil realizará treinos preparatórios em Belém entre os dias 11 e 13 de novembro.

A escolha por Belém atende à necessidade logística da equipe, que busca otimizar o deslocamento entre os locais dos jogos das Eliminatórias. A proximidade geográfica da cidade com Maturin, na Venezuela, onde ocorrerá a partida, é um dos fatores, sendo que o voo entre Belém e a cidade venezuelana dura aproximadamente 2h40.

Após o embate com a Venezuela, a Seleção Brasileira seguirá para Salvador, onde enfrentará o Uruguai na Arena Fonte Nova, no dia 19 de novembro. Essa sequência de jogos marca um momento importante para a equipe de Dorival Júnior, que poderá contar novamente com Neymar, caso ele seja confirmado na lista da convocação para as Eliminatórias.