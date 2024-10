Interino esquece derrota e pede foco à Ponte Preta na Série B: 'É matar o Paysandu'

A palavra de ordem na Ponte Preta é esquecer a derrota por 3 a 0 para o Mirassol e focar na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, em que terá o confronto direto com o Paysandu. O técnico interino Nenê Santana confia que o time conseguirá os resultados em casa para garantir a permanência.

"Esse resultado não pode abalar os jogadores e nem a instituição. É um resultado que podemos descartar. Temos dois jogos em casa, acho que com uma vitória e um empate saímos dessa condição. Temos um jogo decisivo pela frente. É matar o Paysandu. Tenho certeza que a Ponte vai seguir na Série B", projetou.

Além do Paysandu, a Ponte Preta pega o Sport em Campinas. Com a derrota do último sábado, o time paulista permanece com 38 pontos, em 14º lugar, logo abaixo do Paysandu, 13º com 40.

Sem saber se fica até o fim ou não, Nenê Santana disse que a situação não incomoda e que fará o melhor para a Ponte Preta. "De maneira nenhuma isso me incomoda. O presidente me pediu para segurar o time e está bem à vontade para trazer ou não um treinador. Eu também estou à vontade, fazendo o melhor que eu posso", detalhou.

O duelo com o Paysandu, pela 35ª rodada, será na segunda-feira (4/11), às 21h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Depois, a Ponte Preta enfrenta o Vila Nova (fora), Sport (casa) e Avaí (fora).