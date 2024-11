CBF inspeciona gramado do Mangueirão para receber treinos da Seleção Brasileira

O Estádio Mangueirão receberá os treinos da Seleção Brasileira, entre os dias 11 e 13 de novembro, em preparação para o jogo contra a Venezuela, marcado para ocorrer em Maturín, no dia 14, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (5), o gramado do mangueirão passou por inspeção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para receber os jogadores da Seleção.

O engenheiro agrônomo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marcelo Araújo, esteve no estádio ao lado de Cássio Andrade, titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), para saber das condições do gramado do Mangueirão. Além de Cássio, estiveram representantes o diretor da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, o diretor do estádio Maurício Bororó e o agrônomo do Mangueirão Raimundo Mesquita, que é quem cuida do gramado do Colosso.

Cássio Andrade ressaltou a alegria em receber a Seleção Brasileira novamente e comentou sobre a recepção do torcedor paraense, que sempre é calorosa, quando se trata da única seleção penta campeã mundial.

“Vamos dar uma grande recepção, e com certeza poder ajudar a Seleção neste treino para ir à Venezuela e ganhar esse jogo, ajudar o nosso Brasil a ir à Copa do Mundo, para a gente buscar o hexa em 2026”, disse.

O estádio atende os padrões exigidos pela Fifa e foi reformado em 2023 e entregue à população paraense. O diretor da FPF, Del Filho, comentou sobre a vinda da Seleção Brasileira e Belém novamente e citou a infraestrutura que o Mangueirão possui.

“As expectativas são muito grandes, por conta de quem está organizando esses treinamentos, como o governo do Estado e a FPF, e naturalmente pelo público que clama, gosta tanto da nossa Seleção Brasileira. A gente espera que a Seleção faça uma boa preparação, que mais uma vez Belém, além de oferecer uma excelente infraestrutura, possa dar sorte para mais uma grande partida pelas eliminatórias”, disse Del Filho.