Seleção Brasileira em Belém: Dorival Jr convoca jogadores que vão treinar no Mangueirão; veja

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira (1º) a lista de 23 jogadores que estarão em Belém representar a Seleção Brasileira nos próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai. Antes dos jogos, marcados para os dias 14 e 19 de novembro, a Canarinha estará na capital do Pará realizando uma temporada de treinamentos.

Entre as principais novidades da lista está a ausência do jovem atacante Endrick, do Real Madrid, enquanto o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, foi chamado pela primeira vez. A convocação marca a quinta lista de Dorival Júnior desde que assumiu o comando da seleção em março, com a meta de recuperar o Brasil na tabela das eliminatórias.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Desde que assumiu o comando da Seleção, Dorival Júnior tem buscado reformular o elenco, promovendo oportunidades a novos talentos e ajustando o sistema de jogo. Sob seu comando, o Brasil obteve vitórias contra Equador, Chile e Peru, mas sofreu um revés contra o Paraguai. O treinador estreou com amistosos na Europa, onde venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha, e também conduziu a equipe na Copa América nos Estados Unidos, onde foi eliminado nas quartas de final.

Atualmente na quarta posição na tabela, o Brasil precisa dos pontos nos próximos confrontos para garantir uma posição mais confortável na corrida pela vaga no Mundial. Em 2023, ainda sob Fernando Diniz, a equipe brasileira acumulou derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina, complicando sua situação nas eliminatórias.

Seleção em Belém

A equipe, comandada por Dorival Júnior, enfrentará a Venezuela no dia 14, fora de casa, e o Uruguai no dia 19, em Salvador. Antes da partida na Venezuela, o Brasil realizará treinos preparatórios em Belém entre os dias 11 e 13 de novembro.

A escolha por Belém atende à necessidade logística da equipe, que busca otimizar o deslocamento entre os locais dos jogos das Eliminatórias. A proximidade geográfica da cidade com Maturin, na Venezuela, onde ocorrerá a partida, é um dos fatores, sendo que o voo entre Belém e a cidade venezuelana dura aproximadamente 2h40.

Após o embate com a Venezuela, a Seleção Brasileira seguirá para Salvador, onde enfrentará o Uruguai na Arena Fonte Nova, no dia 19 de novembro.