Presidente da CBF cita carinho do torcedor paraense explica logística da Seleção em Belém

A Seleção Brasileira de futebol masculino estará em Belém no próximo mês de novembro. Os convocados pelo técnico Dorival Júnior treinarão no Mangueirão entre os dias 11 e 13, em preparação para a partida contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou em um vídeo, junto com o governador Helder Barbalho, sobre a volta da única seleção pentacampeã mundial a Belém e fez questão de elogiar o carinho do torcedor, o acolhimento da cidade e a estrutura do Estádio Mangueirão.

“Agradecer mais uma vez pela chancela que tens dado ao futebol brasileiro e principalmente à Seleção Brasileira. A Comissão Técnica, através do Rodrigo Caetano, nosso diretor executivo das seleções masculinas, também o treinador Dorival Júnior, eles fizeram um acompanhamento buscando o que é de melhor em custo-benefício para a Seleção Brasileira ir a Venezuela para jogar”, disse.

Ednaldo Rodrigues relembrou da hospitalidade do povo paraense, que recebeu a Seleção Brasileira em setembro de 2023, no início da trajetória do Brasil nas Eliminatórias. O mandatário da CBF fez questão de citar também o Mangueirão, estádio que foi reformado em 2022 e que vai acolher a Seleção Brasileira novamente.

“Eles queriam que os atletas tivessem um tempo maior de treinamento. Eles entenderam que os atletas que forem convocados, descem em Belém, para que façam um período de treinamentos em Belém, para que façam o jogo na Venezuela, desfrutando de todo o carinho do povo de Belém, que tem nos recebido muito bem, além de todas as instalações do estádio [Mangueirão], que desde o jogo que a Seleção Brasileira fez contra a Bolívia, nos deixou entusiasmados”, comentou.

Os convocados do técnico Dorival Júnior chegarão em dias diferentes a Belém. Comissão técnica e parte do staff estarão na capital paraense um pouco antes, com a cúpula da CBF desembarcando por aqui no dia 10.

“Chegamos dia 11, a maioria dos atletas estarão chegando no dia 10, a Comissão Técnica chega antes do dia 10 e ficamos até o dia 13 e viajamos a Venezuela para jogar as Eliminatórias”, finalizou.